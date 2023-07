Vóley playa: Aveiro/Amieva, campeones en el Future de Messina, Italia

Leonardo Aveiro y Bautista Amieva se quedaron con el primer lugar en el Future de Messina, Italia, en el marco de la gira europea al vencer en la final a la pareja austríaca Schnetzer/Petutschnig por 2-1 con parciales de 21-15, 17-21 y 15-8. En semifinales habían derrotado a la dupla italiana Benzi/Bonifazi por 2-0 (21-15 y 21-12).

Por su parte, Azaad/Bueno y Najul/Peralta participaron del mismo torneo y cayeron en cuartos de final. La pareja masculina fue eliminada por la dupla campeona, mientras que la pareja femenina perdió con Lorenzova/Zolnercikova de República Checa en esa instancia.

El fin de semana pasado Najul/Peralta se habían quedado con el bronce en Ios Island, Grecia, mientras que Aveiro/Amieva habían perdido el partido por el tercer lugar ante la dupla griega Ioannidis/Papadimitriou.

La Metro Masculina al rojo vivo

Se completó la Fecha 11 de la División de Honor masculina y sólo cuatro equipos tienen su lugar asegurado en los Play Off. Ciudad, que venció 3-2 a San Lorenzo, River (3-0 a Lomas), Campana, que derrotó a Boca, y Ferro, que se quedó con los tres puntos ante Italiano.

Así, Ciudad se mantiene arriba, seguido por River, Campana y Ferro, respectivamente. En tanto, siete equipos pelean por los cuatro lugare restantes.

El triunfo de Defensores de Banfield ante UNTREF lo dejó con 14 puntos, los mismos que Boca, mientras que Vélez se llevó los tres puntos ante Bella Vista en un duelo directo y con 12 mantiene la ilusión de meterse entre los ocho mejores.

Resultados Fecha 10

Lomas 0 – River 3

Vélez 3 – B. Vista 0

Ferro 3 – Italiano 1

Def. Banfield 3 – UNTREF 0

Ciudad 3 – San Lorenzo 2

Campana 3 – Boca 0

Posiciones

Ciudad 25

River 23

Campana 22

Ferro 18

Def. Banfield 14

Boca 14

San Lorenzo 13

Lomas 13

UNTREF 13

Vélez 12

Bella Vista 10

Italiano 3

Última fecha

Boca vs Ferro

B. Vista vs Lomas

San Lorenzo vs Campana

River vs Ciudad

Italiano vs Def. Banfield

UNTREF vs Vélez