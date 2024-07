Voley sub 14 y sub 18: Santa Fe, Córdoba y Metro, campeones en San Juan

Este sábado finalizó el Nacional Sub 14 y Sub 18 en San Juan, competencia que reunió más de 1300 personas durante cinco días en la capital sanjuanina. Metro se llevó los títulos masculinos, mientras que en el femenino se consagraron Santa Fe Sub 14 y Córdoba Sub 18.

En la jornada final se jugaron las definiciones de todos los puestos y las cuatro finales en UPCN con gran marco de público. En las finales Sub 14, Metro fue contundente contra Santa Fe en la rama masculina, pero la selección santafesina tuvo su desquite en esa final femenina con un triunfo claro ante las chicas de Capital.

En Sub 18, dos partidazos. Córdoba redondeó un torneo excelente y aunque no empezó bien, derrotó a la Metro 3-2 y es el nuevo campeón de la categoría. En tanto, en el masculino, la Metro destrabó un partido duro contra Santa Fe y se coronó invicto.

Luego fue el turno de la premiación con la presencia de las autoridades locales y de Juan Sardo, Presidente de la FeVA.

Posiciones finales

Sub 14 masculino

1 Metro

2 Santa Fe

3 Mendoza

4 Entre Ríos

5 Buenos Aires

6 Corrientes

7 Tucumán

8 Córdoba

9 Río Negro

10 La Pampa

11 Jujuy

12 Formosa

13 Chaco

14 San Juan

15 Chubut

16 Salta

17 La Rioja

18 Catamarca

Sub 14 femenino

1 Santa Fe

2 Metro

3 Buenos Aires

4 Entre Ríos

5 Chaco

6 San Juan

7 Chubut

8 Córdoba

9 Mendoza

10 Tucumán

11 Río Negro

12 La Pampa

13 Corrientes

14 Formosa

15 Salta

16 Catamarca

17 Misiones

18 Jujuy

19 La Rioja

Sub 18 masculino

1 Metro

2 Santa Fe

3 Mendoza

4 San Juan

5 Córdoba

6 Misiones

7 Entre Ríos

8 La Pampa

9 Tucumán

10 Buenos Aires

11 Río Negro

12 Corrientes

13 Chaco

14 Jujuy

15 Salta

16 Catamarca

17 Chubut

Sub 18 femenino

1 Córdoba

2 Metro

3 Santa Fe

4 Mendoza

5 Buenos Aires

6 Catamarca

7 La Pampa

8 Tucumán

9 Entre Ríos

10 Chaco

11 Río Negro

12 Salta

13 Jujuy

14 Misiones

15 San Juan

16 Formosa

17 Chubut

18 Corrientes

19 La Rioja