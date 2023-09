Voley Sub 17: Clorinda y Dos Trece se van a Mar del Plata para competir en los Juegos Evita

El vóley sub 17 cerró su Provincial de los Juegos Evita con el campeonato en femenino para Clorinda y en masculino para Villa Dos Trece, localidad que llegó a las finales en ambas ramas.

Este fue el último Provincial del año en deportes de conjunto de estos Evita y como ha ocurrido mayormente, fueron elencos del interior los que se quedaron con el pasaje a la cita Nacional de los Juegos en Mar del Plata.

Toda la competencia se disputó en el Polideportivo Cincuentenario donde se montó una cancha para cada rama. Entre jueves y viernes se desarrolló la fase clasificatoria que tuvo a los participantes en grupos. En femenino fueron tres: Zona A: Clorinda, General Güemes y El Potrillo. Zona B: Formosa y Guadalcazar. Zona C: Fontana, Villa Dos Trece y Los Chiriguanos.

Ya en la tercera y última jornada vinieron las semifinales para las chicas con Clorinda venciendo a Comandante Fontana por 2 sets a 0. En el segundo turno Villa Dos Trece le ganó a Formosa 2 a 0 y se convirtió en el otro finalista.

El juego por el boleto a Mar del Plata quedó en manos de Clorinda que tuvo mucho trabajo en cada uno de los parciales para superar a Villa Dos Trece. Se llevó el primero por margen mínimo, 25 a 23, y en el segundo obtuvo un 25 a 19 que le dio el título de campeonas.

Las chicas de Clorinda que viajarán a Mar del Plata son Agostina López, Jimena Scribano, Luján Scribano, Marianela Gómez, Celeste Mereles, Sol Monrrg, Priscila Morínigo, Bianca Arias, Milagros Ferreira y Antonella Ayala.

En masculino fueron cuatro los grupos para la fase clasificatoria. Así estuvieron los equipos: Zona A: Formosa, Las Lomitas e Ibarreta. Zona B: General Güemes, Clorinda y Río Muerto. Zona C: Villa Dos Trece, Los Chiriguanos y Gran Guardia. Zona D: Buena Vista, Mansilla y El Chorro.

Las semifinales se iniciaron con el único partido de esta instancia que necesitó de tie break. Villa dos Trece se dio el gusto de dejar en el camino a Formosa por 2 a 1. Luego fue momento para que se enfrenten Buena Vista y Clorinda con victoria para los primeros por 2 a 0.

Villa Dos Trece y Buena Vista alojados en la final de los varones donde “213” dejó en claro que tenía mayor potencial. Se llevó el primero por 25 a 13 y en el segundo tampoco dio oportunidades. Había comenzado equilibrado este capítulo pero Dos Trece logró escapara en los números y cerró el partido con otro 25 a 13 para transformarse en el representante de Formosa en Mar del Plata.

Los campeones de Villa Dos Trece son estos chicos: Juan Carril, Jeremías Castillo, Joel Amarilla, Axel Cabrera, Emanuel Paredes, Gabriel Benítez, Jorque Quintana y Benjamín Añazco.