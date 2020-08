Vóley: UVT de San Juan disputará la Liga Argentina

Compartir

Gran noticia para el vóleibol argentino en general y para la Liga de Vóleibol Argentina en particular. La Unión Vecinal de Trinidad, protagonista de las últimas ediciones de la Serie A2, disputará la LVA. “No solo queremos participar, sino que queremos ser parte con un proyecto sostenible como hemos hecho desde hace años”, le dijo Carlos Quinteros, Presidente del club, a Voley Plus. Así, San Juan tendrás tres representantes en la máxima categoría.

La historia de UVT como institución comenzó a escribirse en 1935. Sí, desde hace 85 años que viene trabajando en diferentes aspectos que hacen a la vida social, cultural y deportiva. En 1980 comenzó a redactar sus páginas en este increíble mundo del vóleibol argentino y en 1982 a participar de las competiciones de la Federación Sanjuanina.

Jorge Elgueta, figura con la Selección Argentina y último DT de UVT, es uno de los hombres que se formó en el club. Enrique “Quique” Valle, actual Manager de UPCN San Juan Vóley, hizo inferiores entre los 12 y 17 años antes de trasladarse a Buenos Aires. Luego fue campeón con Hacoaj (1999/2000) y jugó el Mundial de 1994 con la Selección Argentina. Incluso Federico Pereyra, que todavía sigue en actividad y sueña con los Juegos Olímpicos de Tokio también le debe parte de su formación a UVT. Más actuales, Marcos Quinteros y Juan Chicarelli, que seguramente seguirán ligados al equipo, y Gerónimo Elgueta, formado en Obras y con 5 años en “Los Comunitarios” fue mundialista U19 con la Selección.

“Este es un proyecto que la comisión de vóley y el club vienen trabajando hace muchos años y para mí es una alegría muy grande haber participado como entrenador los últimos años y dando lugar a muchos chicos. UVT lo tiene merecido. Personalmente estoy muy feliz. Felicito a los dirigentes, a los chicos que dieron todo por este proyecto. Hay que seguir apostando al proyecto del club, al proyecto de San Juan, que tendrá 3 equipos en la Liga, esto sin dudas marcará un hito”, dialogó Jorge Elgueta con Voley Plus.

Hace 12 años los dirigentes del UVT decidieron dar un cambio radical en la disciplina y apostar a la formación de las divisiones inferiores bajo la bandera del Proyecto A1, que nunca tuvo fecha de vencimiento. “Tenemos alrededor de 150 chicos entre los 8 y 13 años y nuestra primera Liga A2 la jugamos con todos chicos de acá, sin ganar un solo partido, pero seguimos apostando hasta alcanzar las semifinales de las últimas temporadas”.