Vóley y el coronavirus: el malentendido sobre el riesgo de contagio

Compartir

Linkedin Print

En los últimos días, un Politécnico de Turín, avalado por el Comité Olímpico italiano, hizo un estudio sobre el riesgo de cada deporte en el contagio del Covid-19 y ubicó al vóley en el primer lugar. Esto causó revuelo en Italia y salpicó en todo el mundo.

No obstante, el informe no estaba terminado y se tomaron diferentes criterios de calificación en las evaluaciones individuales de cada disciplina, tal como explica el sitio especializado Volleyball.it. Esa información se filtró en los medios y terminó por dar esa primera tabla que ubicaba al vóley en el primer lugar.

En el informe final del Politécnico de Turín, con una escala de 1 a 8 en peligrosidad, el vóley tuvo una calificación de 4 en etapas de entrenamiento y 5 en partidos, por debajo del básquet (4 y 7), judo (8 en competencia), Vela (8) y en la misma línea del tenis.

Julio Velasco fue uno de los primeros en mostrar su enojo por el primer informe. “Hubo un malentendido. En el informe de 400 páginas en realidad 55 han sido escritas, el resto son archivos adjuntos de las distintas federaciones, como una autocerficación subjetiva. No es que el Politécnico haya dicho que el vóley es el deporte menos seguro, lo que resultó de los puntajes fue absurdo. No fue la intención del Politécnico ni del Comité Olímpico pero causó un daño enorme por el miedo que instalaron, los padres que leyeron eso no van a querer que sus hijos sigan en el vóley”, dijo en Radio 24.

“El virus está presente hoy y probablemente también en septiembre, entonces cuál es la perspectiva. ¿No habrá escuelas ni deportes en el año? Tenemos que hacer propuestas porque el contagio cero no existirá. No tendremos la vida de antes, pero al menos que nos acerquemos a la normalidad. El ser humano no puede cerrarlo todo y no sólo por cuestiones económicas”, agregó.