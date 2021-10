«Volvemos a la presencialidad plena porque el gobierno se quedó sin argumentos»

Compartir

La dirigente radical y maestra Lucy Aguayo se refirió a la vuelta a la presencialidad plena e indicó que «con el comunicado escueto que enviaron a las escuelas, los alumnos vuelven a clases presenciales sin burbujas en todos los niveles» y consideró que esto sucede porque «el gobierno se quedó sin argumentos».

«En ese contexto no se tiene en cuenta que no hay un regreso seguro, porque los establecimientos no cuentan con personal de limpieza, de servicios para atender los comedores, ni personal de salud», manifestó.

Agregó que a todo ello se debe sumar que las partidas para copa de leche y comedor deben ser ampliadas, para que tenga calidad nutricional garantizada con composiciones de alto valor en energía y nutrientes.

Seguidamente señaló Aguayo que «los docentes realizan todos los días un esfuerzo para que las aulas se encuentren en condiciones de limpieza y sanitización y preocupados para lograr recuperar los contenidos, más puntualmente de los que abandonaron porque no cuentan con dispositivos ni celulares, los que han deambulado de un lugar a otro porque al no tener fuente de trabajo, no poder pagar alquileres se tuvieron que acomodar a la nueva realidad familiar y habitacional».

«Debemos pensar en una educación distinta, un proyecto superador que incluya a todos los alumnos poniendo énfasis en aquellos que han abandonado, una respuesta apropiada seria escuelas de doble jornada, con personal de servicios, con salarios dignos, con edificios acondicionados para hacer realidad una escuela inclusiva», finalizó diciendo la educadora.

