Volvieron a operar a Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza: el parte médico

Tiziano Gravier fue golpeado por dos jóvenes a la salida de un boliche de Rosario el pasado 5 de junio. Debido al impacto el deportista de 20 años sufrió una fractura de mandíbula y fue derivado al Hospital Universitario Austral de la localidad de Pilar en el Gran Buenos Aires. Allí se le realizó una intervención quirúrgica y, en poco más de 24 horas después, fue dado de alta para seguir con la recuperación en su domicilio.

Este miércoles, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier volvió al quirófano. “Hoy esperemos que la operación salga bien. Lo operan a las 12 en el Austral de nuevo. Tenía una fractura expuesta con un pequeño desplazamiento. Apareció una fisura sobre uno de los dientes”, señaló el empresario Gravier en una entrevista telefónica con A la Barbarossa. “Le dolía un poco el mentón, le hicieron una radiografía panorámica y ahí se ve una fisura en forma de V que sale del diente delantero. Y ahí se decidió poner una placa de titanio”, agregó.

Tras la operación, el Hospital Austral dio un parte médico: “El paciente Tiziano Graviar asistió el lunes 13 de junio a un control clínico posoperatorio. Allí se detectó una fisura de alveolo dentario (espacio del hueso donde se ubica el diente) de la mandíbula inferior derecha. Hoy se realizó una revisión de los dispositivos de fijación maxilar, inmovilización y anclaje de la pieza dentaria y del sector óseo comprometido”.

Luego, el documento firmado por los doctores Juan Martín Chavanne y Fernando Iudica señala: “El procedimiento se realizó vía intraoral. Comenzó a las 13.30 y finalizó a las 14.30. También se realizó una remoción de los puntos no reabsorbidos de la operación previa. El paciente continuará el tratamiento con analgesia, antibióticos y antiinflamatorios. El procedimiento es ambulatorio y será dado de alta en el transcurso del día si la evolución es favorable”.

En el ciclo de Telefe conducido por Georgina Barbarossa, el esposo de la modelo explicó que el joven está enfocado en su recuperación y debió dejar algunos de sus proyectos de lado: “Él representa a Argentina en el equipo de ski, viajaba a Francia. Retomará el campeonato cuando pueda. También está en la universidad, sigue las clases por zoom… Tiene que volver a dar finales, a entrenar, a competir. El campeonato sudamericano empieza en agosto. Veremos si llega”.

Respecto al estado de ánimo de Tiziano, Alejandro manifestó que “es un chico muy fuerte tanto física como mentalmente, y obviamente le afectó lo sucedido”. Además, aseguró que el deportista tiene ganas de hablar para evitar que este tipo de episodios violentos vuelve a ocurrir. “Si la justicia actuara en cada pelea, agresión, violación y discriminación y quedan detenidos, yo te aseguro que eso va a ir bajando”, afirmó.

“Los primeros dos días él no entendía el motivo de la agresión. Él trabaja por su deporte de alta competencia con un psicólogo deportivo y una de las cosas que él decía es ‘por qué me pasó a mí’. Si él venía caminando y le dieron dos trompadas, lo único que atina es a sacar al hermano, a quien también le estaban pegando”, opinó el empresario.

La justicia rosarina sigue investigado la agresión que fue realizada por Jesuán Ezequiel M., de 26 años, y Franco Ezequiel Z., de 27 años. Los jóvenes quedaron detenidos y fueron imputados. Recibieron prisión preventiva efectiva por el término de 90 días por resolución del juez penal de primera instancia Hernán Postma. Y, durante la acusación, el fiscal Rodrigo Santana consideró que además de los golpes realizaron un “acto discriminatorio por la condición social de la víctima” a la que llamaron “Tincho”. Según información a la que pudo acceder Infobae, los dos se disculparon con la víctima, aunque uno de ellos dijo que previo a los golpes hubo un entredicho con el hijo de la modelo.

“Yo no soy Dios para perdonar a nadie. Si hay un arrepentimiento real, todos nos podemos equivocar y cometemos errores”, señaló Gravier sobre el comportamiento de los agresores. “Sería lindísimo un arrepentimiento real, pero eso viene después de reconocer un hecho. Actuar en consecuencia para solucionar ese error que cometiste“, finalizó.

