Volvieron las Ferias Francas al playón del Instituto PAIPPA

Este viernes 19, se concretó la reapertura de las Ferias Francas del Instituto PAIPPA en el playón del organismo ubicado en Padre Grotti al 1040 de la ciudad capital, con la participación del consorcio de productores de Laguna Naineck.

Al respecto, Pamela Moreyra, responsable del Área de Comercialización del PAIPPA, brindó detalles acerca de este regreso a un predio tradicional para productores y consumidores.

“Desde el instituto PAIPPA, el Gobierno de la provincia y lo que nos impulsa nuestro gobernador, seguimos fortaleciendo la producción, acompañando a los productores, brindándoles todas las herramientas que genera esta mejora continua, potenciando la economía de ellos, garantizándoles este espacio para que vengan a ofrecer sus productos”, indicó.

Además, recordó que, en simultáneo, se llevó a cabo la feria en el ex centro comercial del barrio La Paz, como todos los viernes, en el horario de 7 a 13 horas.

“Nosotros nos movemos desde las 5.30 horas, pero la gente ya puede acercase desde las 6.30, todos los viernes, no tenemos feriados, las ferias funcionan igual”, aclaró.

Asimismo, Moreyra destacó la participación del consorcio de productores paipperos de Laguna Naineck en la jornada, a través de la coordinadora del PAIPPA en la localidad, Norma Galeano.

“Como el Área de Comercialización es amplia, lo que más se destacan son las Ferias PAIPPA; y en esta oportunidad estamos trabajando con Norma, que presta un servicio a otras familias de productores paipperos”, puntualizó.

Y explicó: “Ellos van con su equipo y recolectan la producción de las chacras, sabemos que no todos pueden venir, así que esa es otra modalidad de brindarle el espacio para comercializar”.

En ese marco, Galeano detalló que, el día anterior a la feria, el productor cosecha y ella con su equipo levantan, acopian y preparan los productos para trasladarlos hasta el punto de venta del PAIPPA.

“Entonces al regresar de acá, se le lleva la plata al productor en su chacra”, agregó.

La responsable del PAIPPA en Naineck, señaló que esta es “una manera de ayudar” a los productores para que “no se trasladen” y puedan continuar trabajando en su chacra.

Logística

“Por una decisión política del gobernador Insfrán, toda la logística está cubierta por el Estado, entonces el productor tiene cero costos y el 100% de ganancia”, resaltó.

En esta ocasión, detalló, presentaron lechuga, acelga, cebollita, rúcula, laurel, banana, pimientos, zanahoria, limón y mandioca.

“Naineck es una zona riquísima en lo productivo, es multifacética y el productor realmente trabaja; y más teniendo un programa como el PAIPPA, una institución hoy, que tiene un sustento propio y que sigue estando al lado de la producción diariamente”, concluyó.

