Tras el fin de la temporada festiva y de los 5 aumentos en el mes de diciembre, los cortes vacunos volvieron a subir un 20% esta semana a consecuencia del traslado del aumento en los combustibles al flete, y desde los frigoríficos, ya adelantaron otro aumento de precios para la semana que viene.

El aumento del 20% que sufrieron los cortes vacunos en algunas carnicerías se debe al aumento del combustible y aún resta un aumento similar la semana entrante.

“Subió la carne, nos acaban de informar del frigorífico que esta semana vamos a tener un aumento de 10 pesos la media res y la semana que viene otros 10 pesos, o sea en total al mes, va a ser 20 pesos la suba que va a tener por media res, de novillo, novillito ternera y vaca”, señaló Adrian, un carnicero al Grupo de Medios TVO.

El propietario de la tradicional carnicería de la calle Fotheringham se manifestó preocupado por el anuncio del frigorífico. “Estamos hablando de algo muy elevado porque tendríamos que ajustar otra vez los precios y las ventas. Tendremos que buscar una oferta para poder convencer al cliente del precio, porque en calidad de carnes, es muy buena la calidad de carnes que tenemos porque es de San Francisco, Córdoba, pero la competencia se hace muy pesada a nivel de precios”, agregó.

Estos incrementos se dan mientras el nuevo acuerdo de precios congelados en productos cárnicos sigue vigente, Adrian señaló que la mayoría de las carnicerías no ingresan al programa lo que lo convierte en una competencia desleal. “La mayoría de las carnicerías son independientes porque no todas entramos a precios cuidados porque no estamos subsidiados, con gusto yo estaría, si a mi vienen y me ofrecen estar subsidiado, con gusto estaría porque ahí podemos competir. No podemos competir contra las carnicerías que están subsidiadas, con precios cuidados”, expresó.

Con este 40% de aumento previsto, 30% esta semana y otros 20% la semana entrante, los precios serán similares a los del mes de diciembre cuando existieron 5 aumentos por las fiestas. El kilo de costilla ese mes costaba entre $550 y $1250, actualmente cuesta entre $550 y $850. “En diciembre tuvimos una suba, en 20 días de 5 veces, y teníamos una costilla en $550 y terminamos vendiendo a $900-$950. La semana pasada volvimos a vender la costilla como teníamos antes a $550 y a $600 pesos. El aumento que tuvimos ahora es casi del 20%, es mucho, así que tendremos que adecuarnos al cliente y el cliente a nosotros”.

Estos incrementos repercuten directamente en las ventas y por ende en el consumo de los clientes que realizan compras “más justas”, en lugar de llevarse un kilo de pulpa, por ejemplo, lo llevan por un monto exacto de pesos. “Nosotros vendíamos 8-9 media reses semanales, ahora si vendemos 4 o 5 hay que aplaudirle al viento, está muy, muy apretado todo”, detalló Adrian.

Con un panorama, nuevamente dificil en relación aumento-ventas para las carnicerías barriales, aún existe esperanza de una normalización futura en los precios, “yo creo que se va a normalizar, tarde o temprano se va a normalizar”, concluyó dicho carnicero.

