Volvió el tenis: empezó Corrientes y se suma Jujuy

Compartir

Linkedin Print

La provincia de Corrientes se convirtió este lunes en la primera en habilitar la práctica de tenis tras varias semanas de cuarentena por la pandemia del coronavirus , tras la aprobación por parte del gobierno provincial para retomar la actividad en deportes individuales. Entre las prácticas permitidas a partir de esta semana, el gobernador Gustavo Valdés incluyó el tenis, paddle, natación, remo, ciclismo, equitación y golf. En el caso del tenis, la autorización llegó tras acordar un protocolo de prevención entre las autoridades y la Asociación Argentina (AAT).

Barbijos, alcohol en gel en cada set y bateas para limpiar los zapatos, son algunas de las exigencias que avaló el Gobierno de Corrientes para que la práctica del tenis regrese luego de 52 días de cuarentena. Los jugadores deberán ingresar de a uno a las canchas, con mascarillas y su propio kit de higiene. A su vez el tradicional saludo con las manos se reemplazará por choque de raquetas.

«Esta decisión se tomó con la autorización del gobierno nacional, a partir de la cual se trabajó el protocolo y una vez avalado, se derivó en cada municipio la responsabilidad de llevar adelante el control de las canchas», explicó el secretario de Deportes de Corrientes, Jorge Terrile.

El funcionario enumeró tres predios de la capital en los que inició esta mañana la práctica de tenis por pares, con turnos otorgados por horarios y según terminación de DNI. «Las pelotas no deben salir del establecimiento, en el que sólo pueden estar las dos personas por cancha y un administrativo, pero nadie más», manifestó Terrile, quien remarcó que el mayor cuidado a tener es el distanciamiento.

«No se pueden jugar dobles y las clases están permitidas siempre que sean personalizadas, ya que no están habilitados los grupos ni tampoco se deberán abrir los vestuarios. Eso está prohibido», expresó el titular del área deportiva de la provincia.

El presidente del Corrientes Tennis Club , José Ramírez Alegre, precisó que la demanda de turnos fue constante desde el anuncio oficial de reapertura de las canchas efectuado por el gobernador Gustavo Valdés el sábado último. «La entidad no funcionará como club, sino como un espacio para que sus socios puedan hacer deportes», aclaró Ramírez Alegre. En este club se abrieron ocho canchas de tenis, al igual que cuatro de paddle y una de pelota paleta.

«Nos pone muy contentos que el trabajo que venimos realizando comience a dar sus frutos, ya que desde el comienzo de la cuarentena hemos trabajado para que el tenis sea uno de los primeros deportes en volver a la actividad. Y seguiremos haciéndolo para que, en el corto plazo, regrese en el resto de las provincias», manifestó el presidente de la Asociación, Agustín Calleri .

La próxima provincia que habilitará la práctica del tenis será Jujuy, después de que el gobernador Gerardo Morales anunció oficialmente que a partir de este miércoles 13 se abrirán las canchas, luego de dar el visto bueno al Protocolo de Inicio de la Práctica de Tenis presentado ante Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte de la Nación.

«Ahora la gente involucrada en la actividad debe ser responsable y cumplir con el Protocolo a rajatabla, para que esto sea un nuevo comienzo y no demos pasos en falso», expresó Morales. El secretario de Deporte de Jujuy, Hugo Flores, indicó que las actividades habilitadas deberán practicarse en lugares abiertos y ventilados, con una duración máxima de 45 minutos y una pausa de 30 minutos para la limpieza de los espacios utilizados. Las actividades podrán desarrollarse de 9 a 19 entre las personas habilitadas a circular de acuerdo a la terminación de su DNI (par o impar), quienes a su vez deberán tener entre 16 y 60 años y haber reservado el turno de la cancha con anterioridad.