Volvió la segunda edición de Soberanía Alimentaria con nuevos puntos fijos de venta

El programa que acerca las producciones locales sin intermediarios al consumidor, inició su segunda edición en la jornada de ayer con tres puntos de ventas fijos en la ciudad, un día mas de atención y sumó productos congelados y cárnicos. “En cada punto de comercialización se encuentra un consorcio paippero”, manifestó Marianela López, integrante del programa Soberanía Alimentaria, al Grupo de Medios TVO.

“Estamos arrancando nuevamente este año 2023 con este programa de Soberanía Alimentaria, el 14 de febrero cumplimos dos años y nos encontramos en el barrio Simón Bolívar en donde abrió sus puertas a todo el público, pero queremos contarles a los consumidores que en simultáneo ahora también estamos en el barrio San Pedro y en el barrio 12 de Octubre. En los 3 puntos fijos de comercialización van a encontrar los mismos productos”, agregó López.

Esos nuevos puntos fijos se ubican frente al Hospital de Alta Complejidad y sobre la Avenida Néstor Kirchner respectivamente, con horarios de atención de 7:30 a 12:30 horas. Además, en esta segunda edición, los días de atención serán jueves, viernes y sábados con la posibilidad de recorrer diferentes barrios e incluso localidades del interior provincial con la feria itinerante.

“En cada punto de comercialización se encuentra un consorcio paippero con productores de las localidades de Riacho He He y Tres Lagunas que están comercializando sus productos. Hay que recordar que estamos en una situación de sequía y por ahí los productos de verdeo no se pueden conseguir en mucho volumen de producción, pero hoy se abrió con acelga, cebollita de verdeo, calabacita, perejil, rúcula y poroto fresco por ejemplo”, explicó.

Entre las ofertas de estos productos se pueden conseguir mazos de acelga y cebollita de verdeo a $100, de rúcula y perejil a $70, o el kilo de calabacita y poroto fresco a $100 y $300 respectivamente. Otra de las novedades de este año es que se pueden conseguir productos congelados desde los $400.

“Tenemos un acuerdo con la planta procesadora de alimentos NUTRIFOR y en los puntos fijos de comercialización se van a poder adquirir productos congelados a precios muy accesibles. Por ejemplo, un mix de vegetales o morrones por 500 gramos a $500; remolacha, zanahoria, zapallito o batata a $400 o mandioca a $600”, precisó López.

De esta forma, los días jueves y sábados se podrá acceder a estas ofertas en los tres puntos fijos de comercialización de la ciudad, mientras que los días viernes la feria itinerante recorre los diferentes barrios de la capital e incluso distintas localidades del interior provincial.

“Los jueves estamos en los 3 puntos fijos, los viernes se hará una venta itinerante en donde vamos recorriendo los barrios de la ciudad o también el interior, y los días sábados también estamos nuevamente en los 3 puntos fijos de comercialización”, completó la mujer.

Entre otras de las ofertas a las que se pueden acceder en esta edición se pueden encontrar huevos, la docena a $300, pan a $300 el kilo o productos cárnicos como la costilla de novillo a $900 el kilo y el vacío a $1.000. Todos productos locales.

