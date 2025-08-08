Voraz incendio en una vivienda del B° San Martín: investigan el hallazgo de cartuchos militares

En la madrugada del viernes, alrededor de las 3:45 horas, un incendio devastó una casa en el barrio San Martín, de esta ciudad. Gracias a la rápida intervención de los efectivos del Cuerpo de Bomberos, el fuego fue sofocado antes de que pudiera propagarse a otras viviendas cercanas.

El siniestro ocurrió en la calle Paraguay, al 100, donde se registró la presencia de un hombre de 44 años que había sufrido quemaduras como consecuencia de las llamas. De inmediato, bomberos y agentes de la Comisaría Seccional Primera se desplazaron hasta el lugar, donde constató un incendio de gran magnitud que requería de atención urgente. Utilizando líneas de ataque al fuego, los efectivos lograron controlar el avance de las llamas y evitaron una tragedia mayor.

Una vez sofocado el fuego, los bomberos procedieron a las tareas de enfriamiento, remoción de escombros y ventilación de la vivienda, mientras que la Dirección de Policía Científica documentaba el procedimiento. En paralelo, personal del Sistema Integrado de Emergencias de la Provincia de Córdoba (SIPEC) brindó asistencia médica al propietario de la casa, quien fue trasladado al Hospital Central para recibir atención de mayor complejidad.

Tras las primeras pericias, se determinó que el origen del incendio fue un desperfecto eléctrico, aunque la investigación continúa. En el lugar también se hallaron dos cartuchos de armas de fuego de fabricación militar, calibres 20 y 12,70 milímetros, los cuales fueron secuestrados por personal de la Brigada Explosiva del Cuerpo de Bomberos.

El hecho quedó a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, que abrió una causa judicial para esclarecer los detalles del incidente.

Este suceso pone nuevamente en evidencia la importancia de las medidas de seguridad en el hogar, sobre todo en lo que respecta al mantenimiento eléctrico y el almacenamiento adecuado de objetos peligrosos.