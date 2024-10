Vowles: “Si Colapinto no consigue asiento en Audi, tendré el mejor piloto reserva”

Franco Colapinto todavía no sabe cuál será su futuro a corto plazo. Todavía quedan ciertas esperanzas de que Audi se decida por él como compañero de Nico Hulkenberg. Sobre todo porque Williams estaría dispuesto a cederlo. Pero si algo tiene claro James Vowles es que, si finalmente no es piloto titular, serán ellos los que tengan “al mejor piloto reserva de la parrilla”.

No es la primera vez que el jefe de equipo alaba a su ‘nuevo’ piloto. A pesar de la corta trayectoria de Colapinto en la competición –apenas tres carreras–, lo cierto es que su actuación, sustituyendo a Logan Sargeant, ha llamado especialmente la atención. No ha pasado desapercibido en pista –ni tampoco frente a las cámaras–. Y el interés de los argentinos ha aumentado notablemente desde que uno de los suyos está en F1 tras 23 años sin representación.

“Si yo fuera Audi, lo consideraría. Estaríamos abiertos a cederlo”, ha explicado Vowles en declaraciones a Auto Motor und Sport.

Pero no está claro si es o no el favorito de la marca de los aros. Hay varias opciones sobre la mesa. Entre ellas, Valtteri Bottas –para renovar– o Gabriel Bortoleto, que llega directamente desde la Fórmula 2. Así que este es un misterio que todavía no está resuelto.

Pero, si finalmente el argentino no consigue una plaza en Fórmula 1… ¿cuál será su futuro? Vowles ha subrayado que en Williams no le van a dejar escapar. El argentino, por lo tanto, continuaría como piloto reserva. Un rol que le permitiría seguir con el programa de desarrollo a pesar de no tener un asiento fijo.

“Si no consigue un asiento allí, tendré el mejor piloto reserva de la parrilla. Y continuaremos su desarrollo, haciéndolo probar coches antiguos de Fórmula 1 y conducir en el simulador”, ha sentenciado el jefe de equipo, que no quiere perder la oportunidad de seguir formando al joven, de 21 años, para que forme parte del futuro de Williams.