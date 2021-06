“Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para terminar con los abismos que nos separan”

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández reafirmó ayer su compromiso en “hacer todo” lo que esté a su alcance “para que en Argentina se terminen las diferencias”, al encabezar la conmemoración por los 201 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano.

“Vamos a seguir trabajando para que en la Argentina se terminen las diferencias; voy a hacer todo lo que está a mi alcance para terminar con los abismos que nos separan”, declaró el Presidente durante el acto en el que tomó la promesa a la bandera a un grupo de alumnos de cuarto grado de escuelas de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Jefe de Estado afirmó hoy que la bandera “es el símbolo central de la Patria” y representa “tres ideales: la libertad, la igualdad y la solidaridad”, que en tiempos de pandemia de coronavirus “tiene un valor enorme”.

“Esta bandera a todos nos iguala y a todos nos representa. La Patria somos todos nosotros. Vivimos en un territorio inmenso: el octavo país del mundo en términos de territorios. Un país muy diverso: tenemos nuestros pueblos originarios, descendientes que se convirtieron en afroamericanos, inmigrantes, descendientes de inmigrantes, una sociedad muy plural con mucha diversidad”, destacó.

En tanto, el primer mandatario volvió a realzar la figura de Martín Miguel de Güemes, sobre quien dijo que junto a José de San Martín y Manuel Belgrano son “los padres de la Patria”.

“La Argentina no podría ser la Argentina si Güemes no hubiese cuidado el Norte de la Patria, tarea que le encomendó San Martín. San Martín, Güemes y Belgrano son los padres de la Patria”, consideró el jefe de Estado.

Asimismo agregó: “Todos los días luchamos para que esa diversidad sea motivo de orgullo, donde nunca nadie padezca diferencias. Es un país diverso también geográficamente, que va desde las cataratas del Iguazú hasta el hielo de Ushuaia”.

Sobre Belgrano, el Presidente señaló: “Fue muy importante lo que hizo. Creó el símbolo que nos identifica a todos. La bandera nos simboliza a todos nosotros que somos la Patria. Belgrano además fue un abogado que estudió en España y se involucró decididamente en la tarea de que la Argentina fuese libre”.

En ese sentido, destacó que Belgrano fue periodista y fue un “gran economista”, tras lo cual manifestó: “Las mismas cosas que decimos hoy, Belgrano ya las decía en su época. Fue también un gran militar, tarea para la que no se había preparado”.

Por último, se refirió a los niños presentes y aseguró que su primer deber como Presidente es cuidarlos, cuidar su salud y “garantizar oportunidades” para todos.

“En este tiempo que nos toca, tan difícil, vamos a seguir trabajando para que en la Argentina se terminen las diferencias. No dejen que los dividan las diferencias, convivan con las diferencias: busquen las grandes causas con las personas que no piensan igual a ustedes”, les pidió el mandatario.

Compartir

Linkedin Print