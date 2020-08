“Voy a ir hasta las últimas consecuencias contra el que me vendió la vivienda”

Compartir

Florencia Bresanovich, la joven madre de 3 niños que junto a su esposo fueron noticia en la jornada del miércoles último debido a un desalojo realizado por el IPV en la vivienda que ocupaban en el barrio La Nueva Formosa y que había sido adquirida a cambio de un terreno y 100 mil pesos, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a qué medidas seguirá tras el desalojo que generó gran repudio en las redes sociales debido a la manera de proceder del organismo

Bresanovich aseguró que desde su “ignorancia” confió junto a su esposo, en un funcionario del IPV que conocían desde hace tiempo y que les aseguró que no tendrían problemas a futuro en la vivienda que le había sido adjudicada a su nuera.

“Fui a hablar con mi abogada para saber cómo vamos a proceder por el atropello que tuve mientras me encontraba en Minoridad para resguardar la seguridad de mis hijos con este tema porque ya sabía que iba a pasar, de hecho nunca me negué a irme, simplemente quería agotar todas las vías posibles con la abogada para tener tiempo, contar lo que me pasó con un funcionario del IPV, quería que se conociera mi caso y que me ayudaran si podían o sino yo entregaba las llaves y me iba. Como cualquier persona invertí todo lo que tenía en esto, en el sueño de la casa propia como uno desea para sus hijos”, comenzó explicando.

“Acá hubo una persona que me perjudicó, yo confié en él y esa es la realidad, confié porque desde el primer momento que se realizó el hecho me dio seguridad desde su lugar de que iba a tener cierta protección para que esto no pase, lo que sí ellos en ningún momento nos dijeron que la vivienda estaba pagada, yo me enteré esto del IPV cuando ya vino con la resolución a sacarme de acá. Esta persona iba a hablar para que se pueda resolver y en teoría la casa quede para nosotros, eso iba a ser desde adentro”, aseguró.

Asimismo recordó que tenían vínculo con el hombre que les vendió la casa, ya que alquilaban un domicilio de su propiedad. “Nosotros alquilábamos en primera instancia una propiedad a este funcionario, suponiendo desde ese lugar nunca nos imaginamos que esta persona tenía la casa, si no nos ofrecía nosotros no íbamos a saber que la nuera de él tenía una vivienda del IPV. Alquilábamos para él que nos ofreció en primera instancia un terreno que se lo pagamos, cuando mi marido terminó de pagarle la tercera cuota cuando yo estaba embarazada de mi tercer hijo, esa persona nos ofreció la vivienda que la nuera no necesitaba, dudamos en todo momento, fueron meses de discusión y la insistencia era que no iba a pasar nada, fue así que nos convenció, nos dijo que les devolviéramos el terreno como parte de pago y aparte de eso 100 mil pesos que era lo que mi marido tenía ahorrado. Hicimos un boleto de compra venta que es la única prueba gracias a Dios que tengo, donde esta mujer (adjudicataria de la vivienda), reconocía que mi marido le entregaba el terreno más la plata a cambio de la casa”, relató.

“En los papeles no figura el nombre de este funcionario, pero el terreno más la vinculación está probada, además tengo a los vecinos de testigos”, explicó.

Respecto a si sabe porqué razón fueron notificados cuando ya habitaban el domicilio de La Nueva Formosa, señaló que “en primera instancia tengo entendido que alguien denuncio y ahí comenzaron a venir. Yo en todo momento me presenté en Asesoría Legal y Técnica de Casa de Gobierno donde me mandaron a la Defensoría del Pueblo para que yo pueda ver por el lado de la estafa, siempre voy a dejar en claro que desde ese lado se me ayudó por el hecho de que esta persona se valió de mi ignorancia y me estafó. Cuando me presento a la Defensoría llego a una doctora que tomé por parte particular porque la conozco, era mi compañera del colegio, le hablo de mi caso y ella en todo momento se ofrece a ayudarme pero de manera particular, hizo todo lo que pudo presentando los recursos, siempre me asesoró en todo momento explicándome que la casa no iba a poder quedar para mí, se presentaron los recursos en tiempo y forma correspondiente pero ellos resolvieron un recurso que nunca aplican así”.

“Nosotros quisimos llegar a un acuerdo entre las partes para que nos devuelvan el terreno y la plata pero estas personas no lo quisieron hacer, entonces agotamos las vías administrativas porque lo que yo necesitaba era tiempo ya que nosotros invertimos todos nuestros ahorros en esta casa, por lo menos les pedíamos tres días, mis cosas siguen afuera de la casa y la Policía sigue ahí”, lamentó.

Destacó en ese sentido que ante el hecho traumático que vivieron sobre todos sus tres hijos pequeños, “todos mis vecinos se solidarizaron conmigo, vinieron a acerarse, nosotros damos comida con la iglesia en la esquina de mi casa ayudando a la gente más necesitada en este tiempo y mi vecina me abrió la puerta de su casa para mis hijos, mi marido pasó la noche cuidando las cosas afuera. Lo que hizo el IPV fue atropellar, venir a entrar después de romper la cerradura mientras yo estaba en Minoridad, empezaron a sacar todas las cosas a la calle. Los policías sacaron todos los muebles y entiendo que deben cumplir órdenes, pero nosotros no estábamos presentes”.

En cuanto a qué van a hacer tras lo ocurrido, Bresanovich aseguró que “vamos a ir por la justicia por lo pronto civil y contra estas personas en lo penal, mi abogada se va a movilizar, ella está a mil sin dormir porque está preocupada por nosotros, muchísima gente se solidarizó y nos acercó hasta comida”.

“Lo que no comprendo es el proceder del IPV ya que había un recurso de revisión que ya fue presentado el año pasado por otro motivo, se presentó a través de mesa de entrada de Casa de Gobierno y hasta ahora no está resuelto, no entiendo porqué ellos pasaron por encima ese recurso presentado y vinieron a proceder igual. Si hay un recurso realizado en el Ministerio de Obras tendrían que resolver, quizás no iba a ser a favor, pero a mí me daba tiempo de buscarme algo”, expresó.

“Mucha gente vino a ver cómo estamos, las cosas nuestras vamos a llevar a un galpón y de ahí veremos, gente que nos conoce nos ofreció su lugar, su alquiler porque tenemos que conseguir para un depósito, alquiler, contrato, nada es gratis en esta vida y es dinero. Con mi marido vamos a analizar hacia donde vamos a correr y estamos acá esperando a ver qué pasa”, señaló.

“Voy a ir hasta las últimas consecuencias contra esta persona (que me vendió la casa), tengo pruebas, a esta altura de perder mi casa ya no tengo más que perder ni nada que ocultar, soy una simple empleada que cumple trabajo, mi marido es comerciante que la pelea todos los días”, finalizó.