Voz Docente advierte al ministro Aráoz por sus dichos: «Sin derecho a destratar»

La Agremiación Voz Docente ha emitido un comunicado oficial repudiando las acciones del ministro de Educación de la Provincia, Julio Aráoz. La organización, que se hace eco de las denuncias de varios docentes formoseños, critica lo que consideran una «actitud intimidatoria» por parte del funcionario en las reuniones que ha mantenido en diversas escuelas de la capital provincial.

Un «destrato» que llega a las amenazas

Según el comunicado de Voz Docente, la palabra que mejor describe la situación es «destrato». Los afiliados y otros maestros indignados han reportado, además, la aparición de «amenazas» por parte del ministro hacia el personal educativo. Esta conducta, según la Agremiación, va en contravía de las declaraciones del propio gobernador Gildo Insfrán, quien ha reconocido y elogiado públicamente la labor de los docentes de la provincia, especialmente tras los resultados de las pruebas Aprender.

Acusaciones de «vagos» y pedidos de «ponerse las pilas»

El comunicado de Voz Docente destaca una contradicción flagrante entre el discurso del gobernador y el del ministro Aráoz. Mientras Insfrán alaba el trabajo docente, el ministro supuestamente trata a los maestros de «vagos» y les pide que se «pongan las pilas». Este accionar se da en un contexto de bajos salarios y pérdida de poder adquisitivo para la docencia formoseña, situación que la Agremiación subraya en su nota periodística. Voz Docente también asegura que el ministro ha llegado a amenazar a algunos docentes con «dejarlos sin trabajo».

Un desprecio inoportuno

La Agremiación Voz Docente lamenta que este «desprecio por la tarea educadora» se manifieste justamente en septiembre, un mes dedicado a la celebración del Día del Maestro y el Día del Profesor. La organización reitera la «incoherencia flagrante» entre el primer mandatario provincial y el responsable de la cartera educativa, concluyendo que este último no tiene «derecho alguno a destratar a quienes, diariamente, ponen todo de sí para sostener el funcionamiento de las escuelas».

«No desvalorizar la tarea docente»

El texto de la Agremiación, firmado por la Comisión Directiva, culmina con un mensaje contundente: «No desvalorizar la tarea docente». Con este comunicado, Voz Docente busca visibilizar una problemática que, según ellos, afecta la moral del cuerpo docente y pone en evidencia una tensión entre el discurso oficial y las prácticas del Ministerio de Educación.