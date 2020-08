Voz Docente asistirá al reinicio de clases presenciales pero con condiciones

Compartir

El Secretario General de Voz Docente, Manuel Pereyra, afirmó que los afiliados a esa entidad concurrirán a dictar clases presenciales en los establecimientos elegidos por el Ministerio de Cultura y Educación porque “esa es nuestra obligación, nuestro compromiso laboral y nuestra vocación profesional”, no obstante aclaró que todo dependerá de las condiciones de bioseguridad que presenten los establecimientos en los que se reiniciaran las actividades presenciales.

Pereyra aseguró que “tanto los alumnos como nosotros los docentes queremos volver a vernos, volver a las escuelas y a las actividades presenciales, pero como todos tenemos dudas y temores, esperamos que la logística sanitaria del gobierno provincial esté a la altura de lo que todos los días predica el Consejo del Covid19 de la Provincia”.

“Nosotros vamos a cumplir nuestro contrato laboral y nuestros horarios de trabajo pero condicionado al cumplimiento fiel y estricto de los protocolos nacionales y en los casos en que no se cumplan los docentes suspenderán las clases de forma inmediata”, expuso el gremialista.

Informó que el Secretariado Ejecutivo de la entidad dictó una resolución sobre el particular que se comunicó al Ministerio de Educación, a la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia y a la Confederación de Educadores Argentinos –CEA-gremio de la Paritaria Nacional Docente.

Resolución gremial

RESOLUCION N°001/2020

VISTO:

El decreto provincial que establece el reinicio del dictado de las clases presenciales en 10 Delegaciones Zonales del Ministerio de Cultura y Educación y en establecimientos de los distintos niveles y modalidades de la enseñanza y CONSIDERANDO

Que es voluntad de esta agremiación y de sus afiliados volver al dictado de clases presenciales acorde con lo establecido por las leyes y las normas de la administración escolar y de acuerdo con los contratos laborales y declaraciones juradas suscriptas por las partes.

Que a pesar de lo inconsulto de la decisión tomada por el PEP y de las dudosas condiciones de bioseguridad de los establecimientos en los que se ordena el reinicio de la presencialidad escolar, se dará cumplimiento, en principio, a lo ordenado y se procederá a la vigilancia del cumplimiento de los protocolos sanitarios nacionales.

El Secretariado Ejecutivo

de la agremiación Voz Docente

resuelve:

1-CUMPLIR con sus afiliados la convocatoria del estado provincial y asistir al dictado de clases presenciales donde se reestablecieran las mismas.

2-ACONSEJAR a los docentes que se encuentran entre los grupos de riesgo a que gestionen las licencias correspondientes, contempladas en los decretos nacionales.

3-EXIGIR por parte de docentes y padres, en cada establecimiento, el cumplimiento del Protocolo Sanitario Nacional en todas sus partes.

4-NO SOLICITAR A LOS NIÑOS NI A SUS PADRES la provisión de elementos de limpieza e higiene, ni proveerlos los docentes.

5-SUSPENDER O NO REINICIAR, de forma inmediata y al momento, las clases presenciales cuando en el establecimiento no se dieran las condiciones sanitarias establecidas en el protocolo nacional, como falta de agua, alcohol, jabones, papel higiénico, barbijos, limpieza y desinfección acorde con lo establecido en el Protocolo Nacional, comunicando a los padres y tutores los motivos, como también a las autoridades y a la agremiación. La presente acción puede ser colectiva y/o individual, siempre será fundada y comunicada por escrito. Para la agremiación se deberá enviar la filmación de los incumplimientos de los protocolos y de las condiciones edilicias de los establecimientos.

6-CUMPLIR el horario establecido para las clases presenciales como de costumbre y de acuerdo con lo establecido en la respectiva Declaración Jurada de Cargo, Horario y Actividades, teniendo en cuenta que no se encuentra obligado legalmente a extensiones horarias de ninguna naturaleza.