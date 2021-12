Voz Docente: «El gobierno debe pagar un bono de 100 mil pesos»

Compartir

Manuel Pereyra, Secretario Adjunto del gremio Voz Docente, en diálogo con “Expres en Radio” aseguró que el gobierno provincial debería otorgar un bono de 100 mil pesos a los estatales, teniendo el elevado valor de la canasta básica alimentaria y que además esto se pagará por “única vez”, con el fin de que las familias pasen unas buenas fiestas de fin de año.

“Estamos palpitando el mes de diciembre, próximo a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el anuncio del gobernador del aumento irrisorio y electoralista fue un chiste de mal gusto para nosotros porque ese 10% que anunció con fines electoralistas no fue lo que habíamos solicitado. Hay que tener en cuenta que un docente en un cargo testigo de bolsillo recibe 40 mil pesos, estamos a mitad de lo que es la canasta básica por eso decimos que ese aumento fue irrisorio, ya hay peticiones de otros gremios de unos bonos pero nosotros vamos a solicitar un incremento”, expresó.

“Se debe tener en cuenta el aumento de la canasta básica familiar, no podemos ser todos los docentes pobres, hay que tener en cuenta que en 40 mil pesos que es lo que cobra un docente, sin desmerecer a otro trabajador mercantil que está en 70 u 80 mil pesos, es la mitad por lo tanto de ese sueldo y hoy la canasta básica es de 76 mil pesos por lo tanto nosotros vamos a peticionar un aumento, estamos en diálogo con los delegados escolares de la provincia para definir esto, nos vamos a sumar al petitorio de un bono pero primero acá sería importante una paritaria provincial aunque no nos convoquen a nosotros pero que se sienten y discutan la parte salarial porque es muy difícil, muy preocupante lo que está pasando con los trabajadores tanto de la educación como de la administración pública provincial por eso nosotros creemos que se tiene que acercar a lo que hoy es la canasta básica de alimentos”, explicó Pereyra.

“Si hoy tienen que pagar un bono por única vez debe ser de 100 mil pesos, nosotros creemos que más o menos eso por la demanda de la canasta básica familiar, además hay que tener en cuenta la inflación, la pérdida del poder adquisitivo”, aseguró.

“De acuerdo a la canasta básica de alimentos va por ahí, adaptándonos a las necesidades básicas para poder festejar las dos fiestas. Ese monto es lo que necesita una familia tipo para no caer en la pobreza, cifra que en muchos casos casi duplica lo que percibirán muchos trabajadores, la canasta básica es de 76 mil pesos y el sueldo de un colega es de 40 mil pesos, es casi el doble por eso si es un bono por única vez debe ser de 100 mil pesos”, reiteró.

Sobre una paritaria docente para el 2022, Pereyra contó que “ya hemos peticionado antes del anuncio irrisorio de mal gusto del señor gobernador, habíamos pedido un incremento salarial del 30% porque con lo que había anunciado de forma escalonada ese desfasaje, esa recomposición ya quedó muy atrás por eso hemos pedido en ese momento por encima de la canasta que era de 68.500 pesos y la respuesta del poder ejecutivo fue de tal insignificancia que era inconcebible por eso rechazamos ese incremento del 10% de octubre”.

“Acá hay dos gremios de la docencia a los cuales en un gobierno democrático lamentablemente no invitan, con Autoconvocados hemos peticionado conjuntamente incluso con la firma de otros secretarios generales para participar en la mesa de diálogo y nunca hemos sido invitados, simplemente presentamos petitorios por mesa de entrada que tampoco son contestados por eso habíamos hecho una nueva solicitud con el nuevo ministro de Educación, pero tampoco nos invitan. En un gobierno democrático eso no tiene que ocurrir por eso decimos que es un gobierno autoritario, hay que ponerle freno al gobierno de Insfrán, no es el modelo que nosotros queremos, necesitamos que los gremios sean invitados y participen en la discusión salarial”, expresó.

“La educación no es prioridad para el gobierno, las pruebas de la UNESCO son un significativo que nos tienen que llamar la atención, pero acá la educación no es prioridad por eso es un gobierno autoritario”, aseveró contra la gestión de Insfrán.

Para finalizar aseguró que el gobierno provincial sí está en condiciones de pagar un bono de 100 mil pesos. “Si escuchan al ministro de Economía supuestamente hay superávit en la provincia, este bono es la necesidad de un trabajador, el gobierno provincial tiene que poner toda la predisposición y si es por única vez creo que está en condiciones. Parece que 100 mil pesos es mucha plata pero en realidad es insignificante, hay que tener en cuenta que el día de los bancarios los trabajadores recibieron un bono de 100 mil pesos por festejar su día, estamos pidiendo por otra causa que es cultural, que es el festejo de Navidad y Año Nuevo, no solo se tiene en cuenta los alimentos sino que si uno quiere estar con ropa nueva para los chicos, los grandes ya pasamos esa etapa pero para los hijos es la ilusión de todo padre que tengan un calzado nuevo y una ropa nueva, si se piensa en todo eso con 100 mil pesos ya va a quedar corto”, culminó Pereyra.

