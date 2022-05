Voz Docente: «Nuestra agremiación siempre ha estado en contra de la pedagogía facilista»

Compartir

El secretario general de Voz Docente, Manuel Pereyra, se expresó tras la resolución provincial que permite que alumnos de las escuelas secundarias puedan pasar de año con hasta 19 materias previas. De esta manera, al momento de la inscripción para cursar el ciclo lectivo actual, los estudiantes cuentan con el aval para adeudar todas las materias del año 2020 -un año del secundario cuenta con 13 materias-, hasta tres materias de ciclos lectivos anteriores al citado año y otras tres pendientes de aprobación correspondientes al 2021.

“El proclamado modelo formoseño demostró no ser más que una frase hueca diseñada a los fines de hacernos creer que el gobierno justicialista persigue fines altruistas. La Resolución 1.953 del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, que da vía libre a los estudiantes secundarios para que pasen de año debiendo hasta 19 materias es un ataque a las bases mismas del desarrollo provincial, que jamás se alcanzará promoviendo el facilismo educativo”, expresó Pereyra.

Advirtió el gremialista que “de esta manera el gobierno se está pegando otro tiro en el pie, con un argumento que suena más a excusa que fundamento serio. La pregunta sería ¿a qué precio pretenden las autoridades educativas formoseñas garantizar el derecho a la enseñanza?”.

“Nuestra agremiación siempre ha estado en contra de la pedagogía facilista, que hoy sube un nuevo peldaño en la provincia convirtiéndonos en noticia escandalosa a nivel nacional. Hay algo que no cierra en un modelo formoseño que se jacta de ser una alianza perfecta entre el trabajo productivo y la educación”, expresó.

“La incongruencia salta a la vista ni bien se conocen las cifras de pobreza, desempleo y caída de la producción agrícola, por ejemplo, asociadas con un sistema educativo que pierde calidad año tras año, y no por culpa de maestros y profesores precisamente”, aseveró Pereyra.

“La docencia formoseña ha hecho un esfuerzo denodado durante la pandemia para sostener el proceso educativo, a pesar de muchos obstáculos. Además , no es cierto que no haya habido clases durante dos años; muchos padres pueden dar fe de ello, ya que sus hijos estudiaron y cumplieron puntualmente con las tareas indicadas durante todo ese tiempo”, finalizó.

