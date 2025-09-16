Voz Docente pide Aumento Salarial para superar el umbral de la Canasta Básica

El secretario general de Voz Docente, Manuel Pereira, en entrevista en el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5,, lanzó un llamado de atención urgente al gobierno provincial. El gremio ha reiterado su demanda de un aumento salarial que eleve el sueldo docente al valor de la canasta básica total, en un contexto de creciente incertidumbre económica y falta de diálogo. La situación se vuelve más crítica a medida que avanza el año, sin una convocatoria formal para negociar salarios.

Salarios Deprimidos y la Ausencia de Paritarias

Pereira señaló que, a pesar de que estamos en septiembre, el mes de los docentes, no ha habido ninguna señal por parte del gobierno para una recomposición salarial. El último aumento, de un 45% en tres tramos, fue anunciado en febrero y cubrió el primer semestre, pero ya es insuficiente. El secretario gremial lamentó la ausencia de paritarias en la provincia, lo que obliga a los trabajadores a esperar un anuncio unilateral del gobernador. «Acá en Formosa no hay paritaria», sentenció Pereira, subrayando que “el gobernador es quien decide cómo y cuándo va a anunciar esa recomposición laboral que tanto estamos esperando.”

La Brecha entre el Salario Docente y la Canasta Básica

Una de las cifras más alarmantes reveladas por el líder gremial es la gran brecha entre el salario docente y la canasta básica. Un docente en Formosa tiene un sueldo garantizado de $800,000, mientras que la canasta básica de alimentos supera el $1,200,000. Este desequilibrio no solo genera dificultades para llegar a fin de mes, sino que también afecta a la inflación real que se vive en las góndolas, la cual, según Pereira, “supera el 10%, el 12%”, muy por encima de las cifras oficiales del INDEC. «Los salarios no alcanzan y no llegamos al día 10», dijo el secretario.

Jubilados: La Situación Más Vulnerable

Además de la crítica situación de los docentes activos, Pereira expresó su profunda preocupación por los jubilados. Mientras los trabajadores en actividad luchan por subsistir, los jubilados, con salarios muy bajos, “no llegan al día 5”. El secretario de Voz Docente calificó la situación de “dolorosa”, especialmente al ver a profesionales que dedicaron más de 30 años de su vida a la docencia con un sueldo de apenas $500,000. Pereira enfatizó la necesidad de un básico de $800,000 a $900,000 para garantizar una jubilación digna.

Medidas Gremiales y los Obstáculos en Formosa

Cuando se le preguntó sobre las posibles acciones gremiales, Manuel Pereira describió el difícil panorama que enfrentan en una provincia donde “el cargo tanto de gobernador y de otros cargos son vitalicios”. Señaló que los gremios están “atados de pies y manos” debido a factores como el amplio apoyo político al gobierno, los descuentos salariales por paros que son “dolorosos” y desproporcionados, y la falta de respuesta a sus reclamos. “Acá nosotros cobramos $800,000 y nos descuentan $200,000 por paro”, una medida que desincentiva la protesta. El gremio ha optado por el reclamo mediático y petitorios, pero las respuestas han sido nulas.

Saludo por el Día del Profesor

Cerca del final de la entrevista, Manuel Pereira aprovechó la oportunidad para enviar un emotivo saludo a todos los profesores en su día, reconociendo su labor como “una figura respetable para nuestros jóvenes”y “el que guía a mucho”. «Mi reconocimiento y desearle un feliz día a todos los profesores del día de mañana», concluyó.