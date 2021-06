Voz Docente pide mesa de diálogo para establecer protocolo “serio” ante el posible regreso a las aulas

Compartir

Manuel Pereyra, secretario general del gremio “Voz Docente”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO pidió a las autoridades provinciales, que ante el posible regreso a las aulas luego de las vacaciones de invierno, “se convoque a todos los actores de la educación” con el fin de establecer un protocolo serio que garantice la seguridad en la presencialidad.

“Debemos resaltar que estamos atravesando la peor situación epidemiológica desde que inició la pandemia, desde el 20 de marzo del 2020 donde surgió el aislamiento total, también hay que destacar que a partir de esa fecha hay escuelas que no se abrieron hasta hoy en día. En las zonas rurales, en los parajes sí volvieron las clases presenciales unos meses hasta que se volvió a cortar, este año el ciclo lectivo lamentablemente con el DNU presidencial al que la provincia se adhirió, todas las clases que iban a ser presenciales lamentablemente pasaron a ser virtuales, los colegas desde la casa realizan las actividades y después del anuncio del gobernador tras la visita del ministro Nicolás Trotta nosotros lo que pedimos es certidumbre para las familias y que convoquen a la elaboración de un protocolo donde estén todos los actores de la educación porque no queremos que ocurra lo que ocurrió a principio de año donde ya estaba establecido el regreso de las clases presenciales para el día lunes y lamentablemente las familias se enteraron un domingo que se suspendieron las clases presenciales”, destacó.

En ese sentido, pidió armar una mesa de definición de un protocolo con distintos sectores, “eso está establecido en el Consejo Federal donde todos los actores; gremialistas, padres, estudiantes, profesores, las familias, el barrio, todo tiene que estar incluido en los actores que dicen ellos de la situación para elaborar un protocolo serio que se cumpla y llevar certidumbre a las familias porque lo que caracteriza a la cartera educativa provincial es la incertidumbre que hay, porque cada tanto se anuncia algo y no se cumple, eso ocurre en nuestra jurisdicción”, lamentó.

“Hay que tener en cuenta que faltan 50 días para cumplir el anuncio del gobernador, tenemos ese tiempo para acondicionar las escuelas y que cumplan la tarea especifica de albergar a los chicos, no a los contagiados por covid. Nosotros decimos que tienen tiempo para poner en condiciones todos los establecimientos educativos y también decimos que en los parajes donde la circulación viral es casi nula, creo que no habría ningún inconveniente en que las clases presenciales comiencen antes de las vacaciones de julio inclusive”, explicó Pereyra.

Contó además que “nosotros estamos en contacto de manera continua con los delegados de toda la provincia, lo que hay que destacar es el hostigamiento constante de los directivos, de las autoridades educativas con esos colegas, el DNU es claro, las directivas son claras pero lamentablemente el hostigamiento a esos colegas de los parajes, de las localidades sigue estando donde los directores a través de circulares convocan a que vayan a las instituciones educativas a que realicen sus actividades desde ahí, está mal porque hay un DNU donde la Subsecretaría de Educación fue clara, todas las clases presenciales que daban pasaban a clases virtuales y todas las actividades realizaban en la casa”.

Al ser consultado sobre la propuesta del Consejo Federal de Educación de que los alumnos tampoco repitan de año en 2021, el gremialista aseguró que “los colegas consideran que ese es un grave error como suspender las pruebas Aprender que ya es el segundo año, lamentablemente los directivos no saben si el ciclo lectivo 2020 terminó porque la incertidumbre es total, por eso decimos que queremos saber dónde están parados nuestros alumnos si no hay una prueba lamentablemente no va a ocurrir. No se sabe dónde estamos porque había directivas de que el ciclo 2020 iba a terminar en marzo-abril, después pasamos a fase 1 y eso quedó sin definición por eso decimos que el ciclo lectivo 2020 todavía no culminó, no hay certeza de la cartera educativa, hay directores que dicen, ‘yo hice pasar a todos los alumnos porque no hay directivas’ y eso está ocurriendo en muchos establecimientos educativos, no saben qué hacer, hay lugares donde no hay conectividad, los chicos no estuvieron en contacto con sus docentes,. Hay un porcentaje importante donde los chicos no estuvieron en contacto con las escuelas y con sus docentes”.

“Lo que nosotros pedimos es que convoquen a todos los actores de educación, que haya certidumbre para las familias, que se realice un protocolo serio que se va a cumplir, donde la bioseguridad de los docentes, de los alumnos esté garantizada y se tomen todos los recaudos necesarios, donde la circulación sea baja y donde en ciudades como Clorinda y Formosa donde los docentes están vacunados también tomar todos los recaudos necesarios y ver que esos establecimientos educativos que hoy están cumpliendo otras funciones, se dediquen a que los pongan en condiciones para el regreso a las clases presenciales”, finalizó.

