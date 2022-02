Voz Docente pide un sueldo de bolsillo superior a los 76 mil pesos

Compartir

Linkedin Print

Desde el gremio solicitaron que el aumento salarial de este año para el sector permita que los sueldos docentes superen los 76 mil pesos en bolsillo. Además indicaron que los haberes del “80% de los docentes no supera la canasta básica de alimentos”.

A quince días del inicio del ciclo lectivo de este año y ante la presentación de los docentes en las escuelas provinciales, el gremio de Voz Docente confirmó que pidieron un aumento salarial que supere los 76 mil pesos, conforme con el costo de la canasta básica de alimentos. “Hay certidumbre por la presentación de los docentes, hay certidumbre por los 190 días de clases, hay certidumbre por el pase sanitario que tanto estuvo en boca de todos; lo que nosotros ahora pedimos es certidumbre por los salarios”, manifestó Pereyra al Grupo de Medios TVO.

El gremialista sostuvo que “el salario docente en la provincia de Formosa es lamentable, es muy preocupante; el 30% de los docentes tiene un haber de $40.500 y el 80% de los docentes no superan la canasta básica de alimentos que es $76.146” por lo que señaló que ese es el piso salarial del bolsillo que solicitaron desde el gremio, considerando que “No tiene que haber ningún educador formoseño por debajo de la línea de la pobreza”.

“Nosotros lo que pedimos es $76.146 de sueldo en bolsillo, no tiene que haber ningún educador formoseño por debajo de la línea de la pobreza, por eso nosotros decimos que ese es el importe. Acá el básico es de $20.000 por eso es necesaria la paritaria o las reuniones porque una cosa es el básico, otra cosa es la conformación del sueldo bolsillo. Nosotros solicitamos que ningún docente esté por debajo de la línea de la pobreza”, expresó Pereyra.

El secretario general del gremio, sostuvo que han presentado petitorios a las autoridades provinciales referidos al aumento salarial. “Hemos presentado petitorios tanto al poder ejecutivo como a la cartera educativa para que convoquen a paritarias; sabemos que en nuestra jurisdicción las paritarias no existen por lo tanto es una farsa. También hemos solicitado a los amigos gremialistas que tengan en cuenta los valores que nosotros estamos mencionando para la negociación”, agregó. Por lo general las provincias de Formosa y Santiago del Estero, lideran el ranking de los salarios docentes más bajos del país.

El pedido de aumento salarial se da en el marco del cierre de negociaciones de otros sectores que ya acordaron los incrementos de este año. En el caso de los mercantiles, el acuerdo fue de 90 mil pesos de sueldo de bolsillo, por lo que Pereyra consideró que su petitorio no es “descabellado”. “No es descabellado lo que pedimos nosotros para nuestro sector, porque realmente hoy el docente es pobre”. “Nosotros por eso decimos, que los colegas supuestamente paritarios tengan en cuenta estos datos porque son dramáticos, que se sienten a negociar y exijan lo que realmente se necesita. Hoy un docente no llega al día 10 lamentablemente”, lamentó.

Por último, el gremialista reiteró el punto del petitorio de aumento salarial para este año. “Nuestro petitorio es que ningún educador formoseño esté por debajo de la línea de la pobreza y por supuesto, nuestra agremiación seguirá esperando mientras tanto que se abran las puertas a una auténtica paritaria provincial con participación de todos los gremios; hoy lamentablemente eso no ocurre”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print