Voz Docente pidió a Insfrán que los salarios equiparen ala Canasta Básica de Alimentos

El secretario de Voz Docente, Manuel Pereira dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca del petitorio que entregaron en Casa de Gobierno donde se le solicita al Gobernador un aumento que equipare a la Canasta Básica de Alimentos y aseguró que la “situación del docente en la provincia es desesperante y aseguró que están a la expectativa de lo que sucederá con los sueldos del mes de julio”.

Pereira comenzó diciendo: “estamos recorriendo las escuelas hace dos semanas después del pago de sueldos del mes de junio y lo único que escuchamos es que la plata no alcanza, dado la difícil situación económica que estamos atravesando”.

“Además entre los docentes hay otro reclamo que se hace sentir y tiene que ver con que el maestro de grado, los cargos testigo en el mes de junio recibimos en nuestros bolsillos 550 mil pesos, de esto no tenemos que olvidarnos y hay que decir que esperemos que no seamos la única provincia que cobre menos que el mes anterior”, añadió.

“Nosotros tenemos en Formosa un sueldo garantizado de 350 mil pesos y nos han dado 200 mil de bono, pero no contamos el aguinaldo en esta suma”, dijo.

“Hemos presentado un petitorio al Gobernador donde en virtud de esta situación desesperante le pedimos que tenga mayor sensibilidad tanto con los docentes como con los demás trabajadores y necesitamos un aumento acorde a la Canasta Básica de Alimentos que en este momento está por arriba de los 850 mil pesos, esto demuestra que el deterioro salarial es visible en Formosa”, explicó.

Asimismo, opinó “tenemos que entender que el salario básico de un docente es de 136 mil pesos y si nos da un aumento salarial del 20 por ciento, este no llega a los $350 mil y eso es el sueldo garantizado. en otras jurisdicciones ya superan los $400 mil”.

“Estamos esperando a lo que suceda con los sueldos de este mes, porque será la única provincia en la que el trabajador cobrará menos que el mes anterior”, cerró.