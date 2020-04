Voz Docente pidió a Insfrán respeto al Estatuto en designación de interinos en nivel terciario

Compartir

La Dirección de Educación Superior remitió a todos los ISFDYT de la provincia una comunicación sobre designaciones en horas de cátedra que causó indignación entre directivos y docentes del nivel y que puso en estado de alerta a la Agremiación Voz Docente, que en la fecha denunció la situación ante el Gobernador de la Provincia y exigió correcciones y el cumplimiento del Estatuto del Docente.

En la directiva emanada de la UFPH (oficina de liquidación de haberes docentes) se comunica que todas las designaciones de interinas ya realizadas tendrán como fecha de término el 31 de diciembre de 2020, lo que para Voz Docente es una medida ilegal y violatoria de los derechos laborales del docente, claramente establecidos en la Ley 931 y su Decreto Reglamentario 1324/93-Estatuto del Docente- que norma la estabilidad de los interinos, los que no cesaran hasta la presentación de un titular por concurso.

Manuel Pereyra, secretario general de la entidad manifestó que se trata de un derecho laboral cuyo cumplimiento y vigencia es de fundamental importancia para dar estabilidad laboral al trabajador y facilitar la previsión y el planeamiento familiar de lo porvenir, necesidad que en estos momentos de crisis sanitaria, económica y laboral, es imprescindible y más que urgente, y que no admite interpretaciones ni acciones dirigidas a avasallar derechos.

Otro de los puntos de la comunicación de la HFPH es el rechazo a toda designación que carezca del certificado de aptitud psicofísica actualizado, por lo que todos los trámites en curso serán devueltos y enviados al archivo de la Dirección de Educación Superior hasta que alguien del Instituto correspondiente los retire.

En la misiva enviada al gobernador Gildo Insfrán por Pereyra se señala y se peticiona «1-Que se elimine temporariamente el requisito de presentar el certificado de aptitud psicofísica como condición necesaria para ser dado de alta y se disponga su presentación cuando las circunstancias de salud nacional y provincial lo permitan. 2-Que se den por favorables todos los trámites de designación efectuados por los Institutos y se dicten las altas respectivas, basados en los principios de buena fe del personal directivo en las propuestas y de necesidad de sustento familiar de los ingresos que esas altas significan y que, por las vías y modos que correspondan, se proceda a completar la documentación o a subsanar los errores cometidos, si así fuere, ya que la errónea tramitación de las altas no es una responsabilidad del trabajador, sino de los representantes del estado en la conducción de cada establecimiento. 3-Que el rechazo de dichos trámites de altas, significan meses y meses de no cobro de haberes, cuando el trabajador se encuentra efectiva y realmente prestando el servicio para el que fue designado. Para mayor padecimiento, dichos trámites quedan a la espera de que en algún momento, que no puede ser mientras esté vigente el aislamiento obligatorio, el ‘referente’ lo retire».

Finalmente, se manifiesta: «Sr. Gobernador, entendemos que Ud. comprende que estos no son momentos para sumar dificultades y sinsabores a los trabajadores, ya que la pandemia de Covid19, el aislamiento obligatorio, y la aflicción natural que cada trabajador tiene acerca de la salud de sus familiares, es alta entre los trabajadores de la educación de Formosa y nadie resiste más contratiempos y obstáculos estatales al desarrollo de su vida ciudadana.

Desde nuestra Agremiación observamos azorados que el estado socorre a personas, empresas y a trabajadores en general en todo el país y en nuestra provincia, lo que no ocurre con los trabajadores docentes, vista la comunicación que tratamos en esta nota, a los que el estado suma trabas y dificultades, recortando haberes y fuente laboral».