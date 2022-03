Voz Docente: «Si el aumento salarial del 50% se pagara hoy, ya estaríamos por debajo de la media»

Compartir

El profesor Manuel Pereyra, titular del gremio Voz Docente, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a las estadísticas que se dieron a conocer sobre que en Formosa se necesitan casi 90 mil pesos para no caer debajo de la línea de pobreza y más de 39 mil pesos para no hacerlo debajo de la línea de indigencia. De esta manera, los docentes de grado que perciben alrededor de 40 mil pesos, están en una situación crítica respecto de sus colegas de otras jurisdicciones.

“No nos sorprende la estadística, ya veníamos reclamando e incluso pidiendo a los amigos gremialistas, secretarios generales considerados dialoguistas que tengan en cuenta la Canasta Básica familiar para la discusión salarial, lamentablemente eso no ocurrió en la provincia donde acordaron una suba salarial muy por debajo de la media, ya con esta confirmación de la estadística no sé qué tuvieron en cuenta para acordar los salarios de los docentes y de todos los empleados de la administración pública”, expresó.

“Ni aunque el incremento salarial del 50% que se acordó con esos gremios y el gobierno provincial se abonara este mes de marzo, ya estaríamos por debajo de la media teniendo en cuenta la nueva estadística que señala que se necesitan 84 mil pesos para no ser pobre, en septiembre un docente cobraría 65 mil pesos de bolsillo, hoy un docente de cargo testigo que recién se inicia hasta con 10 años de antigüedad está recibiendo 40.500 pesos de bolsillo, ese es el sueldo o el salario de un docente de nuestra provincia, de un maestro de grado”, detalló.

“Otra lucha que tenemos es que no puede ser que un maestro de grado que con el mismo tiempo que un profesor que trabaja los cinco tenga un salario con una diferencia abismal, por eso el maestro de grado hoy percibe un sueldo muy bajo”, lamentó Pereyra.

Se refirió además a los docentes jubilados y explicó que “se debe tener en cuenta que nuestra jubilación es móvil y teniendo en cuenta lo blanqueado, hoy el básico de un maestro es de 21 mil pesos, un jubilado que dedicó 30 años a la docencia sólo percibe 38 mil pesos, con el aumento se va a ir a 46 mil pesos”, aclaró.

Nivel terciario

El gremialista se refirió además a lo que ocurre en el nivel terciario y explicó que el inconveniente de ahora “es que están avasallando el estatuto, la ley 931 que indica que aquellos colegas que tienen que ser designados por cierto período lo pueden desplazar, nosotros tenemos quien nos desplace, ellos están designando a término, avasallando el estatuto, cuando llega ese término, ese colega queda sin trabajo, sin horas,esa es la lucha que estamos teniendo con el nivel terciario. Acá el avasallamiento de los derechos es sistemático, lleva más de tres décadas que llega a un punto donde lamentablemente a nosotros como gremio los actos de protesta nos cuestan mucho, los paros, las marchas cuestan mucho”.

“Acá a los trabajadores en general, a quienes están debajo del paraguas del poder les cuesta mucho reclamar porque están cómodos, estamos debajo de ese paragua de poder pero el gobernador anuncia superávit fiscal por más de 20 años y nosotros decimos que no puede salir a anunciar eso el gobernador a costa del salario del docente, del hambre de sus comprovincianos, por eso es lamentable tanto que lo reconozcan, incluso Basterra salió a decir que en la provincia tenemos superávit, que tenemos una recuperación salarial mejor que otras jurisdicciones cuando no tienen en cuenta la inflación ni la Canasta Básica de Alimentos lamentablemente”, finalizó.

