Voz Docente solicita reunión urgente con el Gobierno para abordar aumentos salariales

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el secretario gremial de Voz Docente, Manuel Pereira, expresó la preocupación del gremio ante la falta de una convocatoria urgente para discutir los aumentos salariales y las condiciones laborales del sector educativo. Según Pereira, desde el sindicato se presentó un pedido formal al gobernador de la provincia la semana pasada, solicitando una reunión inmediata para abordar estas cuestiones clave en el marco del inicio del ciclo lectivo 2025.

Pereira comenzó su intervención destacando que el gremio ha planteado al gobierno provincial los reclamos históricos que aún permanecen sin resolver, pero que adquieren especial relevancia con el inicio de un nuevo ciclo escolar. “Presentamos un pedido al gobernador la semana pasada, donde le solicitamos como gremio, en el inicio del ciclo lectivo 2025, reclamos viejos, pero que hoy son aún más urgentes en este nuevo ciclo”, indicó el referente sindical.

Uno de los puntos más importantes que menciona Pereira es la necesidad de participar en las negociaciones paritarias. «Nosotros queremos participar del diálogo por las paritarias», enfatizó, señalando la importancia de que los trabajadores de la educación sean escuchados en el proceso de discusión de salarios y condiciones laborales. En este sentido, Pereira subrayó que el gremio busca tener una presencia activa en estos debates, asegurando que no se trata solo de un tema económico, sino también de una cuestión de justicia y de dignidad para los trabajadores de la educación.

El secretario gremial también hizo hincapié en que, aunque las posiciones del gremio no siempre coinciden con las del oficialismo, las minorías tienen derecho a ser escuchadas. “Tenemos que decir que las minorías existen y queremos participar de esos debates”, afirmó, dejando claro que Voz Docente desea ser parte de las conversaciones que definirán los acuerdos salariales y las condiciones laborales de los educadores.

Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, las expectativas son altas entre los trabajadores de la educación, quienes esperan una pronta respuesta del gobierno provincial para poder definir las condiciones en las que comenzarán el nuevo año escolar. Mientras tanto, Voz Docente continúa su lucha por una mayor participación en los debates salariales y laborales, conscientes de que es crucial garantizar una educación de calidad, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes que día a día forman a las nuevas generaciones.