Voz Docente tildó al aumento del 30% de insuficiente y analizan medidas de fuerza

El secretario general del gremio Voz Docente, Manuel Pereyra en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del aumento otorgado por Insfrán y aseveró que lo anunciado es insuficiente al mismo tiempo que cargó contra los gremios dialoguistas a quienes invitó a que vean el valor del costo de vida actual.

Pereyra comenzó diciendo: “nosotros estamos haciendo números porque es como costumbre del señor Gobernador convoca a los gremios dialoguistas y anuncia una recomposición salarial del 30 por ciento en el que con un básico de 161 mil pesos se fue a $187.000”.

“Un sueldo garantizado de 540 mil pesos lo que decimos es que es insuficiente”, acotó.

Asimismo indicó “nosotros siempre hemos pedido que se tenga en cuenta la Canasta Básica de Alimentos por lo que la brecha sigue siendo muy amplia”.

“Por supuesto que es bienvenido todo anuncio para reforzar los magros salarios que tenemos los docentes, pero es insuficiente para nosotros”, se explayó.

Lamentó que en la jurisdicción no haya paritarias y cargó contra los secretarios gremiales que aceptan sueldos por debajo de la línea de pobreza o simplemente no tiene en cuenta el costo de vida.

Consultado sobre cuál es el sueldo que deben percibir los trabajadores del Estado explicó “tenemos que ver el costo de la Canasta Básica de Alimentos la que hoy supera el millón de pesos, es por ello que para vivir dignamente necesitamos que al menos se acerque a ese monto, pero la brecha sigue siendo muy amplia”.

“Necesitamos más de 1 millón de pesos para no ser pobres y nuestro salario solo llegará a los 540 mil pesos el mes que viene, por lo tanto la brecha sigue siendo muy amplia”, aclaró.

Medida de fuerza

y reclamo

Por último en relación a si desde el gremio se llevará adelante algún tipo de reclamo, explicó “tendremos una asamblea en la que seguro vamos a adherir al paro a nivel nacional del 2 de octubre que se desarrollará en todos los niveles y modalidades, allí aprovecharemos para hacer un reclamo provincial como gremio”.