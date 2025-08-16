Vuelco dramático en la Ruta 11: Una pareja rescatada tras caer a un estero

Un dramático accidente tuvo lugar en la tarde de hoy en la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 1.262, en las cercanías de la ciudad de Clorinda. Una pareja que se desplazaba en un vehículo de marca Nissan despistó de la calzada y cayó a un estero, quedando atrapada en el interior del automóvil.



El incidente movilizó rápidamente a los equipos de emergencia. Efectivos del Destacamento Bomberos acudieron al lugar con celeridad para iniciar las labores de rescate. Con gran profesionalismo y destreza, los bomberos lograron acceder al vehículo, que se encontraba parcialmente sumergido, y liberar a los ocupantes, un hombre y una mujer.



Tras ser rescatadas, las dos personas fueron asistidas de inmediato por el personal médico del Servicio Integrado de Emergencias de Formosa (SIPEC). Ambas fueron trasladadas en ambulancia al hospital local de Clorinda para recibir un chequeo médico exhaustivo y descartar lesiones de gravedad.

Hasta el momento, no se ha brindado información oficial sobre su estado de salud, aunque se presume que no corren riesgo de vida.



En el lugar del hecho, personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Sección Riacho Negro, se encargó de realizar las actuaciones pertinentes para determinar las causas del despiste.

Aunque aún no hay un dictamen oficial, las primeras hipótesis sugieren que la pérdida de control del vehículo podría haber sido provocada por las condiciones del camino o un error humano.



El accidente resalta la importancia de extremar las precauciones al circular por las rutas, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua, donde un simple despiste puede tener consecuencias graves. La rápida y eficaz respuesta de los bomberos y el personal de salud fue clave para evitar una tragedia mayor.