Vuelta a la presencialidad: docentes se movilizaron para pedir garantías edilicias, sanitarias y salariales

En el marco del inicio del ciclo lectivo 2021, el gremio Docentes Autoconvocados lleva adelante un paro de actividades presenciales o virtuales de 48 horas, y además ayer en horas de la mañana se movilizó hacia Casa de Gobierno y Ministerio de Educación junto a Tribuna Docente para pedir condiciones edilicias, sanitarias y salariales para el retorno a la presencialidad.

Nilda Patiño, secretaria general del gremio, dijo al Grupo de Medios TVO que “estamos de paro para exigir que se cumplan con los 10 puntos que presentamos días atrás en mesa de entrada de Casa de Gobierno; hay que decir también que hoy existe un condicionamiento en cuanto a la cuestión salarial, no podemos seguir con un salario mínimo de $30.000, tenemos que ganar por los menos $54.000 porque estamos por debajo del valor de la Canasta Básica y encima al docente cada vez se le pide más dinero”.

“Queremos plantear una serie de situaciones que se dan en las escuelas y colegios donde nosotros estamos, a nosotros no nos van a vender la foto”, indicó la gremialista.

Seguidamente criticó que directivos de escuelas pidieron a los docentes que lleven escobillones y detergente para limpiar diciéndoles que “van a tener en cuenta si colaboran o no a la hora de calificar el ‘concepto’. Lo único que falta es que nos digan que organicemos una polleada para pagar los sueldos y eso no puede ser, estamos sosteniendo la escuela, a los padres también se le pide que pongan plata y el Estado cada vez se corre más”.

“Creo que al docente no le corresponde limpiar, no lo contrataron para eso”, aseveró.

“Estamos de acuerdo en que no haya clases presenciales, nosotros necesitamos recuperar la escuela como lugar de enseñanza”, dejó en claro la gremialista y agregó que además hay preocupación porque “una cosa es lo que oficialmente se dice y otra cosa es lo que hacen correr rumores”.

