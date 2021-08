Vuelta del transporte interprovincial: esperan que haya “entendimiento” para arrancar el 15

Compartir

Luego del anuncio que el 15 de este mes vuelve el servicio de transporte de media y larga distancia en Formosa, Diego Mendoza, secretario general de la UTA local, se refirió a la situación manifestada por las empresas y que desde el sector gremial esperan que la provincia llegue a los acuerdos para que los servicios comiencen a prestarse efectivamente.

“Tenemos conocimiento que para el 15 de agosto se retoman los servicios provinciales y algunos nacionales lo cual a nosotros nos pone muy contentos de que todo arranque ya que nosotros estuvimos más de un año parados y padecimos con mucha agonía. Hoy por hoy está la noticia esperanzadora y ahora aguardamos que el retorno se dé, que el Gobierno logre el entendimiento con las empresas”, comenzó diciendo Mendoza.

Al hablar de las empresas dijo que “Godoy manifestó que quiere seguir en la provincia, pero es la provincia la que tiene que decir si es que van a seguir trabajando con el grupo Flecha Bus o no” y que “la empresa que venga tiene que arreglar un tema económico con la provincia”.

“Ojalá lleguen a un entendimiento y se pueda arrancar de la mejor manera ya sea Godoy u otra empresa, pero que por lo menos tengamos una estabilidad de acá en adelante”, agregó el gremialista.

Agregó que “si Godoy no tienen un respaldo del Grupo Flecha Bus no va a salir, pero yo pienso que más allá de un respaldo tiene que haber un entendimiento con la provincia”.

Por otro lado, en cuanto a Puerto Tirol sostuvo que “tiene unidades en condiciones para salir, pero si no tiene un entendimiento con la provincia difícilmente pase eso”.

“Estamos a la expectativa de ver qué sucede, ya me han llamado los empresarios para preguntar si los del sindicato tenemos alguna novedad, tengo entendido que se está trabajando a contrarreloj para solucionar las cuestiones así que estamos a la espera”, continuó diciendo.

“Cuando publicaron que el 15 arrancábamos nos dio una gran alegría e incertidumbre a la vez y sobre todo los compañeros que están en la Godoy. Se está trabajando y viendo alternativas, así que aguardamos eso”, cerró diciendo Mendoza.

