Vuelta post ventana, adiós burbuja y juegos hasta el 30 de diciembre

Tras la suspensión de la competencia, se estima poder volver después de la ventana FIBA, el 30 de noviembre, pero sin burbuja y con otro esquema.

La suspensión de la Liga Nacional desde este miércoles, a partir de la directiva del Ministerio de Turismo y Deportes comandado por Matías Lammens, fue simplemente un paso inevitable tras lo ocurrido en las primeras dos semanas de la temporada 2020/21. Desde AdC, incluso, sostienen que la idea propia era similar, aún sin la intimación de Lammens: parar hasta después de la ventana FIBA.

La competencia continental se jugará en Buenos Aires entre el 27 y 28 de este mes con la presencia de 8 equipos, incluido obviamente Argentina, con todos jugadores (15), que estaban en la burbuja, ninguno afectado por Covid durante el torneo, aunque uno (Lugarini), con inmunidad por tener anticuerpos, algo que hace creer que lo tuvo siendo asintomático.

¿Qué es lo que se hará con la Liga? Aunque todo dependerá de lo que se termine autorizando desde el Gobierno, sobre todo desde el lado de Matías Lammens, ahora la idea es un giro bastante importante: decirle adiós a la burbuja y arrancar de nuevo con otro formato, sobre todo de responsabilidades.

La cuestión más importante pasa porque no habrá más acumulación de equipos en dos hoteles. La idea es que no haya más de dos por alojamiento, y se calcula que incluso los de Buenos Aires podrían estar en sus viviendas, aunque es probable que algunos prefieran igualmente aislarse en un hotel, como ha hecho Boca, por ejemplo, desde que reinició las prácticas.

¿Qué implica esto? Que cada club deberá hacerse cargo de su equipo y de sus jugadores, en tema sanitario y de control. Eso sí, con más testeos. La AdC no quiere ser la responsable de lo que hagan los protagonistas, luego de la mala experiencia de las dos primeras semanas de juego, donde a los errores propios (muchos, gruesos), se le añadió una alta irresponsabilidad de varios protagonistas, a los que se les había encargado el control sanitario.

Obviamente, al retornar el 30 de noviembre, si Lammens y el Gobierno dan el ok, la perspectiva es que el torneo se extienda unos días más de lo que estaba previsto, por lo que ya no habría chances de terminar antes de las fiestas, y se finalizaría el 30 de diciembre. Aunque Básquet Plus no tuvo acceso al calendario, sospechamos que entre fiestas solamente quedaría la Final Four para los dos primeros de cada zona. No está confirmado.

En estos días hubo varias conversaciones, en donde se dieron distintas opiniones. Nadie pidió suspender la Liga, aunque Argentino mantuvo su idea de que siga recién en el 2021. Luego hubo alguno que pidió eliminar el descenso, y solo un caso en el que se solicitó no reprogramar los partidos de los equipos con muchos casos positivos. El resto prefiere que los juegos se ganen en la cancha.

