Vuelve el calor: el alivio durará solo hasta mañana y se esperan máximas de hasta 30°C

El Servicio Meteorológico Nacional informó que tras dos días de temperaturas frescas, el calor volverá a instalarse en la ciudad de Formosa a partir del jueves. No se esperan lluvias importantes durante la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el descenso de temperatura que se siente por estas horas en la ciudad de Formosa tendrá corta duración. Según los pronósticos oficiales, el fresco solo se extenderá hasta el día miércoles, para luego dar paso nuevamente a jornadas calurosas.

De acuerdo a lo informado por el organismo, este martes y miércoles serán los únicos días frescos de la semana, con mínimas cercanas a los 15°C y máximas que no superarán los 25°C. Sin embargo, el calor regresará con fuerza a partir del jueves, cuando la temperatura máxima alcanzará los 27°C.

La tendencia ascendente continuará durante el fin de semana, donde se esperan máximas que oscilarán entre los 29°C y 30°C, propias del clima característico de la región.

En cuanto a las lluvias, el SMN anticipó que no se esperan precipitaciones considerables en los próximos días. Solo se prevén posibles lloviznas de manera aislada el día sábado, aunque sin mayor relevancia.

En este contexto, desde el organismo señalaron que la semana se presentará con días nublados, con mañanas frescas y tardes calurosas, marcando el regreso del calor tras un breve alivio otoñal.