Vuelve el fútbol gratis: tras acuerdo con Disney, la TV Pública transmitirá dos partidos por fecha

El fútbol argentino volverá a verse por la pantalla de TV Pública: representantes del Gobierno alcanzaron un acuerdo con la emisora Disney –una de las dos propietarias de los derechos de la Liga Profesional– y se transmitirán dos partidos por fecha a través del canal estatal.

Fuentes involucradas en las negociaciones confirmaron que la nueva metodología comenzaría este viernes con uno de los partidos de la 3ª fecha que se disputará de la Copa de la Liga: Argentinos Juniors vs. Vélez, que cerrará la acción del día a las 21:30, es el que más posibilidades tiene de ser el que estrene el formato.

¿El otro que sería transmitido? Banfield vs. Colón, el sábado a las 17:10, en un duelo de líderes de la Zona A. Ambos encuentros están también programados en los canales de ESPN.

La mesa de negociación involucró a representantes del Gobierno y de las dos empresas en cuestión. En el cónclave que se llevó a cabo anoche, Turner reiteró su postura inflexible de no liberar los dos encuentros que le pedían desde el Estado y Disney se mantuvo en la línea inicial de cederlos, teniendo en cuenta que ya había firmado el compromiso previamente.

De este modo, comenzarán transmitiendo los dos partidos que Disney le entregó por escrito en uno de los cónclaves previos. Fuentes ligadas a la mencionada empresa le aclararon a este medio que la determinación está asociada tanto a la posibilidad de promocionar el fútbol argentino y también a la filosofía de inclusión de la compañía, que tiene como finalidad dar acceso a un deporte popular como el fútbol a personas que no están en condiciones de abonar el “Pack Fútbol”.

La intención inicial desde la Casa Rosada era que la TV Pública tuviera en su grilla un encuentro del viernes, otro del sábado y uno del domingo en cada fecha. Por el momento, iniciarán con esta metodología de dos partidos por fecha ya que se vieron sorprendidos por la actitud que planteó Turner en la mesa de negociación. Sin embargo, le confirmaron a Infobae que las tratativas siguen abiertas con la idea de ampliar el cronograma de partidos que irán por la pantalla estatal.

Disney acordó con la AFA el último 1 de enero extender hasta 2030 los derechos de transmisión de los partidos de la Liga Profesional de los que son propietarios. Por entonces, las partes mantenían un litigio tras el planteo desde la AFA de romper unilateralmente el contrato con Fox Sports, hoy en día bajo la órbita de Disney. En ese acuerdo del primer día del 2021, optaron por dejar atrás el proceso judicial y pusieron la firma sobre el nuevo vínculo. El otro 50% de los derechos pertenece a Turner, la empresa que se asoció en 2017 con Fox para adquirir la totalidad del paquete de transmisión del fútbol argentino.

De este modo, el fútbol argentino retornará a la TV Pública después de casi cuatro años: en junio del 2017 se disolvió el proyecto “Fútbol para Todos” que se había iniciado en agosto del 2009 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Cabe destacar que la negociación por este tema lleva ya varias semanas e incluso se intentaron agilizar las tratativas para poder emitir los partidos de la 2ª fecha, pero por entonces no alcanzaron un acuerdo. En aquella reunión, habían estado presentes el titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) Claudio “Chiqui” Tapia, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, el dirigente Santiago Carreras y directivos de ambas compañías.

En primera instancia, el equipo periodístico que tendrá la TV Pública para la cobertura de los encuentros es el mismo que está actualmente en el canal, con Gustavo Kuffner, Miguel Osovi, Sofía Martínez y Juan Ballesteros, entre otros profesionales que estarán involucrados a las diferentes transmisiones.

