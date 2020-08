Vuelve el fútbol uruguayo con clásico y presencia formoseña

Compartir

Tras el parate de cinco meses en el fútbol uruguayo por la pandemia, se jugarán seis partidos del Torneo Apertura el sábado 8 de agosto y dos el domingo 9. Vale recordar que en esta fecha todos los encuentros serán televisados por VTV. El domingo se juega el clásico entre Nacional y Peñarol en el Centenario. El primer partido será entre el líder del torneo, Rentistas, y Liverpool, en la mañana del sábado.

El formoseño Oscar Piris será uno de los jugadores que saldrá a la cancha para vestir la camiseta de Montevideo City Torque en su visita a Defensor Sportin.

Días y horarios de los partidos

en la vuelta del fútbol uruguayo

Sábado 8 de agosto

9.45 Rentistas vs Liverpool – Complejo Rentistas

12.00 Cerro vs Plaza Colonia – Estadio Luis Tróccoli

14.30 Danubio vs River Plate – Estadio Jardines del Hipódromo

17.30 Defensor vs M. City Torque – Estadio Luis Franzini

20.00 D. Maldonado vs Cerro Largo – Domingo Burgueño Miguel

20.00 Fénix vs Progreso – Estadio Charrúa

Domingo 9 de agosto

11.15 Boston River vs Wanderers – Capurro

15.00 Nacional vs Peñarol​ – Estadio Centenario

El puntero es Rentistas con nueve unidades, seguido por Progreso, Defensor Sporting, Wanderers, Cerro Largo y Liverpool con cinco, Torque, Boston River y Peñarol con cuatro; River con tres, Plaza Colonia, Cerro, Fénix, Nacional con dos, Danubio y Deportivo Maldonado con uno.

En el último informe elevado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los uruguayos se ubican en el puesto 134 de países con mayor cantidad de infectados.

En tanto, desde la organización del torneo confirmaron que serán 70 las personas permitidas para asistir a los encuentros, incluyendo a los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y demás auxiliares.