Vuelve el más ganador: UPCN disputará la próxima Liga de Vóleibol Argentina

Tras un año de ausencia motivada por un conflicto con la ACLAV, y luego de consagrarse campeón en la Liga Nacional, el Gremial confirmó su regreso a la elite del vóley argentino con Fabián Armoa como DT.

Después de un año de ausencia, UPCN San Juan Vóley regresa a la máxima categoría del vóley argentino. La noticia, que se venía manejando desde hace algunos meses, fue finalmente confirmada este lunes por el dirigente gremial José “Pepe” Villa a Tiempo de San Juan. El club más ganador del vóley nacional, con 25 títulos oficiales en sus vitrinas, volverá a decir presente en la Liga de Vóleibol Argentina (LVA), cuyo inicio está previsto para octubre próximo.

El regreso de «Los Cóndores» representa mucho más que una simple traspaso de categoría: se trata del retorno del multicampeón, del equipo que llevó a San Juan a lo más alto del deporte nacional y continental. Una decisión que llega después de una temporada en la que el Gremial decidió dar un paso al costado por profundas diferencias con la ACLAV. Fue en junio del año pasado que el club renunció a competir en la LVA en desacuerdo con el sistema de disputa, el calendario y cuestiones económicas, entre otras.

Durante ese impasse, compitieron en la Liga Nacional A2, organizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), y no solo mantuvieron su nivel, sino que lo coronaron con un campeonato invicto que les devolvió, por méritos deportivos, el ascenso. Aquel título sin dudas sirvió como empujón anímico y como excusa para evaluar el regreso, que ahora es oficial. “¿De qué dependerá el regreso a la Liga? De los recursos. Lo estamos discutiendo. No lo descarto, pero aún estamos evaluando”, había dicho Villa a este medio tras ganar la A2. Hoy, la decisión está tomada y UPCN volverá al ruedo.

El dirigente también confirmó que el equipo será dirigido nuevamente por Fabián Armoa, el entrenador más ganador de la historia del vóley nacional, quien no estuvo al frente en la última temporada, cuando Gustavo Molina tomó la posta. De esta manera, el Gremial recupera al técnico emblema, que estuvo al frente en las conquistas más importantes del club, incluidas las finales continentales.

Si bien aún es temprano para hablar de un plantel completo, ya se está trabajando en el armado del equipo y hay un nombre que estaría prácticamente cerrado: el del receptor punta Alejandro Toro. El sanjuanino, que ya supo ser campeón con UPCN, viene de un gran año en Europa, donde se consagró campeón de la Liga de Bulgaria con el Levski Sofía. Su regreso sería uno de los primeros movimientos del mercado de pases para el equipo sanjuanino.

En paralelo, la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) comenzó a delinear lo que será una nueva edición del campeonato y ya confirmó a los primeros equipos inscriptos: Ciudad Vóley, Monteros Vóley, Boca Juniors, Waiwen de Comodoro Rivadavia y Vélez Sarsfield. A ese grupo se sumará UPCN, el más ganador de todos.