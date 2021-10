Vuelve el público al fútbol: el Gobierno informó los requisitos para poder entrar a los estadios

Compartir

A poco más de 24 horas para el primer partido de la fecha 14° de Liga Profesional de fútbol (será hoy Aldosivi-Unión de Santa Fe en Mar del Plata, a partir de las 19), el Gobierno realizó el anuncio oficial respecto al retorno del público a los estadios de fútbol. En una conferencia de prensa conjunta entre el Jefe de Gabinete Juan Manzur, el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el Ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens, la Ministra de Salud Carla Vizzotti y la secretaria de Innovación Pública Micaela Sánchez Malcom en la Casa Rosa se conocieron los requisitos que se le exigirá al hincha que quiera concurrir a una cancha. La norma abarcará todos los partidos de Primera División, el Ascenso y el Torneo Federal.

“Atentos a la situación epidemiológica, sanitaria y la campaña de vacunación, el requisito va a ser tener una dosis de alguna una vacuna para las personas mayores de 18 años. La apertura y protocolos en los estadios será un trabajo en conjunto con los clubes de Primera y el Ascenso, como se articuló hasta ahora con el Ministerio de Turismo y Deportes, Seguridad y las 24 jurisdicciones en las que se jugarán los partidos. Los menores de 18 podrán ingresar aunque no hayan sido vacunados”, fue el preámbulo de Vizzotti, antes de darle el pase a Sánchez Malcom.

En cuanto al esquema de validación para el ingreso a la cancha, Sánchez Malcom explicó que se replicará el permiso de circulación que se implementó hasta ahora: “En el sitio argentina.gob.ar/volvemos se tramitarán los permisos. Los menores de 18 años podrán ingresar libremente con la portación de su entrada o carnet de socio (según corresponda en cada club). Los mayores de 18 tramitarán el permiso para eventos masivos y declararán sus datos personales además de confirmar que al menos recibieron una dosis de la vacuna contra el COVID-19″. En tanto, aclaró: “El sistema validará de forma automática con el registro del Ministerio de Salud si al menos recibió una dosis y, de ser así, se generará el permiso de circulación para eventos masivos automáticamente en la App Cuidar”.

Al mismo tiempo, se mencionó que las personas que fueron vacunadas en el exterior tendrán la posibilidad de tramitar una constancia que será válida para ingresar a las canchas. Las autoridades gubernamentales apuntan a los 14 días posteriores del cumplimiento de la cobertura del 50′% de la población para avanzar con la flexibilización, entre otros ámbitos, a los espectáculos masivos.

“Los datos epidemiológicos y sanitarios son muy alentadores, esto nos permite seguir avanzando en la flexibilización progesiva y paulatinamente. En 15 días superaremos la cobertura del 50%, algo que dará mayor tranquilidad. Durante el mes de octubre pensamos que, en base a las dosis que van a llegar y el stock que tenemos, vamos a entrar en la última etapa de esta pandemia”, expresó Manzur, quien reveló que hubo instituciones que pretendían aumentar el aforo pactado del 50% y justifició que “tenemos que respetar esto porque no nos da para más”.

Aníbal Fernández fue consultado por los controles en los ingresos a las canchas y detalló: “En el caso específicamente de los controles y lo que significa la zona, desde la transferencia del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo establecido en el 129 de la Constitución Nacional, todas las comisarías y fuerzas de calle están en poder de la Ciudad de Buenos Aires, no es responsabilidad nuestra. Tuvimos una excelente charla con el ministro (Marcelo) D’Alessandro, revisamos los tópicos, coincidimos en la manera de pensar y se colaborará, pero la responsabilidad es de ellos. Los 17 estadios de CABA no son responsabilidad federal pero vamos a colaborar para que esto, que debería ser una fiesta, lo sea”. Y ahondó: “No puedo hablar de los controles, no lo puedo decir. En el resto de las provincias, la participación de las fuerzas federales van ancadas a lo que dice la ley 24.059 de Seguridad Interior. Tiene que haber acuerdo entre la provincia y la Nación y haber creado el comité que ausculta esta situación y la analizará periódicamente. No es un tema en el que uno pueda meterse porque no es un tema federal. Se ingresará al estadio controlado por el personal de reunión como fue toda la vida. El documento es inequívoco y muestra exactamente lo que es”.

Lammens había explicado que en la “prueba piloto” que se había realizado durante el duelo Argentina-Bolivia no se había pedido certificado de vacunación porque era menor la cantidad de espectadores: “Lo que explica el Ministerio de Salud es que en ese caso era menos aforo, la distancia era mayor y, al ser al aire libre, implicaba menos riesgo. El miedo acá es sobre todo en las populares, en las cabeceras, donde puede haber mayores aglomeraciones de gente y más gente junta. El hecho de tener al menos una dosis todos sabemos que ayuda a la inmunización. Por eso se pide en este caso por lo menos una dosis”. Los protocolos que se implementaron en el duelo por Eliminatorias se repetirán de ahora en más: máxima distancia posible, utilización de barbijo y prohibición de puestos de comidas.

