Vuelve la gran kermés infantil al Paseo Costanero para celebrar a las infancias

En el último fin de semana de agosto, la gran kermés infantil volverá para celebrar el Mes de la Niñez con una propuesta mágica y divertida.

De acuerdo a lo informado desde el Ministerio de Economía, el Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) realizará nuevamente una edición especial dedicada a las infancias.

“Serán dos jornadas inolvidables donde la alegría, el juego y la imaginación serán protagonistas”, se destacó.

En ese marco, quienes asistan podrán encontrar juegos tradicionales y modernos, shows en vivo y un espacio especial para comprar regalitos y productos pensados para los más chicos.

Será este sábado 30 y domingo 31, de 18.30 a 23 horas, en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa.

Además de promover el juego y el encuentro familiar, esta nueva edición de la kermés busca impulsar la economía local, generando oportunidades de comercialización para emprendedores que desarrollan productos vinculados al universo infantil, como juguetes artesanales, indumentaria, accesorios, libros, alimentos saludables y más.

“No te pierdas este evento único para disfrutar en familia, fortalecer lazos y regalar sonrisas. ¡Vení a compartir la magia de la niñez!”, invitaron.