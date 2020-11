Vuelve la Liga: La Unión debuta ante Quimsa en la tarde del miércoles

Compartir

Llegó el día. Hoy desde las 19 horas y ante el poderoso Quimsa de Santiago del Estero, La Union de Formosa debutará en La Liga 2020 / 2021.

Autorización

para que se juegue

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Decisión Administrativa 1976/2020, autorizó la realización de la Liga Nacional de Básquetbol 2020/2021, con la publicación de la misma en el Boletín Oficial 34.512. El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, firmaron dicha autorización que entra en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2020. “Queremos agradecer al gobierno nacional por confiar en nosotros para volver a las canchas de esta forma, con la máxima responsabilidad”, expresó Fabián Borro, presidente de la CABB.

“Es una inmensa alegría que nuestra Liga Nacional pueda iniciar la competencia. Agradezco a todas las autoridades y todos los integrantes de la familia del básquet argentino. La gestión conjunta entre AdC, CABB y el Ministerio de Turismo y Deportes nos permite volver a jugar. Nuestro compromiso siempre será cuidar a todos lo integrantes de la competencia. Estamos preparados para dar un nuevo paso en las burbujas para el comienzo de la temporada 2020/21”, declaró Gerardo Montenegro, titular de la AdC.

Formato de la Competencia – Juego por Conferencias

Sede en Norte – Estadio de Héctor Etchart: Atenas, Comunicaciones, Instituto, La Unión, Libertad, Oberá TC, Olímpico, Quimsa, Regatas y San Martín

Sede Sur – Estadio Obras: Argentino, Boca, Ferro, Gimnasia, Hispano, Obras, Peñarol, Platense, San Lorenzo y Weber Bahía.

Serán un total de 18 partidos por cada equipo en 38 días de juego. Se dará inicio mañana 4 de noviembre y habrá partidos de ida y vuelta. Luego, se clasificarán los 2 primeros de cada conferencia al cuadrangular final. El final de la primera fase será el 18, 19 y 20 de diciembre.

Conferencia Norte

(FECHA 1 / 4-11)

-11 hs – San Martín vs Regatas

-14:30 hs – Libertad vs OTC

-16:45 hs – Comu vs Olímpico

-19 hs – Quimsa vs La Unión

-21:30 hs – Instituto vs Atenas (TYC SPORTS)

Conferencia Norte (FECHA 2 / 5-11)

-11 hs – La Unión vs Libertad

-14.30 hs – Atenas vs Quimsa

-16:45 hs – OTC vs San Martín

-21:30 hs – Regatas vs Comunicaciones

Conferencia Sur

(FECHA 1 / 6-11)

-11 hs – Peñarol vs Platense

-14:30 hs – GyE vs Argentino

-16:45 hs – Boca vs Bahía Basket

-19 hs – Ferro vs Hispano

-21:30 hs – San Lorenzo vs Obras (TYC SPORTS)

Conferencia SUR

(FECHA 2 / 7-11)

-11 hs – Bahía Basket vs Ferro

-14:30 hs – Platense vs Boca

-16:45 hs – Argentino vs San Lorenzo

-19 hs – Obras vs Peñarol

-21:30 – Hispano vs GyE (DirecTV)

Jugadores de La Unión: 0-Víctor Fernández, 3-Cristian Amicucci, 5-Alejandro Konsztadt ,8-Maximiliano Ríos, 9-Facundo Giorgi, 10-Alejandro Peralta, 11-Nahuel Vicentín, 12-Felipe Pais, 14-Eduardo Vasirani, 22-Matías Caire, 32-Eduardo Gamboa y 35-Federico Marín.

Staff Tecnico: DT: Daniel Cano. AT: Félix Medina y Mario Martínez. PF: Ezequiel Valenzuela. K: Facundo Martínez. U: Enzo D’Agostini. Jefe de equipo: Jean Kalyn.

