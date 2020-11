Vuelven a crecer exportaciones de carne en octubre, con demanda china

Compartir

Las exportaciones de carne bovina sumaron en octubre 85 mil toneladas y acumularon en los primeros diez meses del año 730 mil toneladas por US$ 2.245 millones, un volumen 10% mayor que en igual lapso de 2019 y 6% menor en la facturación a causa de la fuerte caída del precio de la carne con hueso, informó hoy el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

“En octubre, el total de los embarques fue similar al de septiembre; sin embargo, hubo una caída en el rubro de las carnes enfriadas que se compensó con un crecimiento de las carnes congeladas, particularmente con hueso, que registraron un nivel que no tiene precedentes desde hace muchos años”, dijo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

Según Ravettino, “este hecho se conjuga con un crecimiento de la participación del mercado chino, que había cedido en los últimos meses, representando 81% del tonelaje total exportado en octubre de 2020”.

En octubre las ventas hacia China desplazaron a septiembre como la segunda más elevada de 2020, por debajo de mayo en que registraron su récord histórico y en un nivel similar a las mayores de fines de 2019. Para el directivo, “los cambios verificados en el mercado chino han provocado oscilaciones en los volúmenes remitidos, pero indudablemente el principal cambio se ha dado en los precios”.

“A fines del año pasado, el valor medio de las carnes congeladas desosadas exportadas hacia China, llegó a casi US$ 5.700 por tonelada de peso producto, mientras que en octubre orilló US$ 3.777, 34% menos”, destacó.

Paralelamente, el monto exportado indicó la incidencia de las carnes con hueso, que tienen un valor unitario inferior; por eso, pese a que en los primeros diez meses del año las exportaciones superaron 13% a las remitidas en igual lapso de 2019, cayeron 9% en valor.

En el caso de las carnes enfriadas, la reducción de las ventas hacia la Unión Europea y Chile determinó una baja de las exportaciones; en octubre se remitieron 7.700 de toneladas peso producto, 19% menos que en el período anterior.

“Si bien por la demora que tienen las estadísticas, las exportaciones hacia el mercado europeo no acusan todavía la crítica situación actual a raíz del recrudecimiento de casos de Covid-19, ya denotan una menor firmeza, con una baja en el precio medio del 11% comparado con un año atrás”, aclaró Ravettino. Chile también registró una disminución, después del incremento estacional que caracteriza a este destino; e Israel y Brasil se mantuvieron en un nivel poco relevante.

“Durante octubre, las exportaciones de carnes congeladas alcanzaron 51 mil toneladas peso producto por valor de US$ 185 millones, 4% mayores a septiembre último, aunque con la particularidad de que incluyen una porción mayor de carnes con hueso”. concluyó.

