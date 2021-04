Wado De Pedro: “Formosa tuvo los mejores índices de salud” en pandemia

Compartir

El ministro del Interior de la Nación Eduardo “Wado” De Pedro, en una entrevista realizada el miércoles con el periodista Nicolás Wiñazki en el canal Todo Noticias (TN), fue consultado sobre la gestión del gobernador Gildo Insfrán en lo que respecta a la pandemia de coronavirus.

El funcionario nacional sostuvo que “Formosa tuvo los mejores índices de salud, con el nivel más bajo de mortalidad en la primera ola del coronavirus”.

Con respecto a informes de organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la ONU y la OMS, fue tajante en su respuesta: “Es mentira y una campaña en contra de la provincia, porque centros de aislamiento hubo en todos lados, en todos los municipios”.

Inclusive, hizo notar que “en lo particular me tocó organizar en Tecnópolis un centro de aislamiento con 2.200 camas”.

En ese punto, el ministro, le preguntó al periodista: “¿Qué tienen contra Gildo Insfrán? ¿Cuál es la obsesión con Formosa?” tratándose de “la provincia que mejores índices tuvo en la lucha contra la pandemia”.

En esa línea también apuntó que TN y Canal 13 “inventaron” la noticia de supuestas embarazadas en el oeste formoseño a quienes la quitaban sus bebés la Policía. “Eso es una locura y ahora por suerte la Justicia y la Gendarmería Nacional están investigando”, aseveró.

Y agregó: “Han inventado cosas sobre mí y otros compañeros, como en el 2015 en la elección a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires a Aníbal Fernández, que era supuestamente la morsa, cuando todo el mundo sabía que era otra persona”.

Por otro lado, señaló que como ministro del Interior “quiero que las inversiones vayan a Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Jujuy, que confíen que tienen tierra, trabajadores” y que en ese sentido la provincia “se regeneró, con producción agrícola ganadera, hospitales modelos, fábricas”.

“Formosa es parte de la solución, se tiene que industrializar y para eso el Estado nacional tiene que ayudarla”, afirmó; recordando que la provincia no cuenta con la red de gas natural debido a la política contumaz de paralización de obras públicas que llevó adelante la gestión macrista.

“El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó el Gasoducto a 30 kilómetros; y Mauricio Macri en cuatro años de gestión no lo concluyó”, apuntó.

Para el Gobierno, dejó en claro De Pedro “no hay provincias inviables” y que “con el poder mediático que poseen si les preocupa los formoseños y formoseñas pueden ayudar en la promoción para que las industrias puedan venir”.

Sobre el gobernador Insfrán, lo calificó como “muy bueno”. Y que gobierna “porque lo votan, no hace 26 años, sino cada cuatro años”.

