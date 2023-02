Wado de Pedro será el representante de Cristina Kirchner en la mesa electoral del Frente de Todos

El ministro encabezó un acto en el CCK y desde su entorno confirmaron que será el referente del kirchnerismo en la reunión del jueves en la que se discutirán las candidaturas

En el comienzo de una semana caliente para el oficialismo, el ministro del Interior, Wado de Pedro, encabezó ayer un acto con seis gobernadores, un vicegobernador, un ministro y el embajador de Israel. Fue para la firma del acuerdo con la compañía nacional de agua de Israel, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en un proyecto en el que el funcionario kirchnerista lleva tiempo trabajando y que toma más impacto en el último tiempo por las sequías que azotan al país. Al margen de este encuentro, cerca del funcionario confirmaron que será el representante de Cristina Kirchner en la mesa electoral del Frente de Todos, que se activará el jueves en tren de avanzar con las candidaturas para afrontar la elección presidencial.

La confirmación de la asistencia de De Pedro en representación del ala dura del Gobierno fue dada a LA NACION por fuentes inobjetables. Se trata de la primera confirmación por fuera de la presencia del jefe del Estado, Alberto Fernández, cuya asistencia se descuenta en su calidad de presidente del PJ Nacional y como representante de uno de los principales espacios del Frente de Todos.

Fernández convocó a la mesa, un reclamo de larga data de sus socios políticos, el pasado 5 de febrero, pero de momento no se realizaron las invitaciones formalmente y tampoco está definido el número de participantes. Según pudo saber LA NACION, en evaluación estuvieron la idea de llamar inicialmente a un grupo menor de miembros del Frente y luego ampliarlo en una segunda convocatoria, pero todo indica, que primará la opción de que asistan representantes de toda la coalición.

Los gobernadores, que desconocen quiénes o cómo serán invitados de manera oficial, aún no saben si tendrán una postura unificada. Además contemplan que para la hora de la convocatoria, en Tucumán se producirá la reasunción del hasta ahora jefe de Gabinete, Juan Manzur, y varios de ellos prevén acompañarlo en la provincia norteña en su vuelta al cargo de gobernador, y desde donde peleará para retener el territorio los próximos comicios.

Fernández viene teniendo trato con ellos de forma personal, pero no grupal desde diciembre pasado, cuando decidió avanzar contra la Corte Suprema de Justicia, en medio del conflicto por el fallo que benefició a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los puntos de la coparticipación. La decisión de avanzar con el juicio político a los cuatro miembros del máximo tribunal contó con menos de la mitad de los mandatarios provinciales en apoyo de la decisión.

Como telón de fondo de la convocatoria está la expectativa entre lo que el albertismo busca que se trate, que apunta a lo estrictamente electoral y el kirchnerismo que trata que la discusión se ponga la gestión y la proscripción de la vicepresidenta.

Prácticamente lanzado como precandidato a presidente para las próximas elecciones, De Pedro logró hoy una foto importante con seis mandatarios provinciales. Algo que desde el entorno de Fernández se intentó en dos oportunidades este verano sin resultados positivos. El primer intento fue en enero pasado. El segundo estaba previsto para este sábado en Olivos, como se había hecho previamente con intendentes, pero no hubo quórum entre los gobernadores.

De Pedro y Fernández vienen de reunirse este sábado por la mañana en busca de acercar posiciones tras un fuerte capítulo de la interna oficialista que comenzó después de que desde el entorno del ministro trascendiera su malestar con el mandatario. Fue por la falta de invitación a un evento con organismos de derechos humanos, en el marco de la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva al país. Luego de eso hubo varios cruces mediáticos entre alfiles del presidente y hasta el propio mandatario se expidió sobre el tema y se refirió a la nula relación con el mercedino. El malestar creció hasta incluso lograr que el mandatario pensara en remover a de Pedro de su cargo.

Desayuno

El desayuno de este fin de semana fue también en vistas a las tratativas que empezarán este jueves en la sede del PJ de la calle Matheu. Dado a conocer ayer por el diario Página/12, desde el entorno del funcionario dijeron que “fue un encuentro positivo acordado entre los dos” en el que “hablaron francamente y los dos quedaron conformes”. No hubo mayores precisiones.

De Pedro y Fernández arrastran otro antecedente que erosionó la relación entre ambos. Fue cuando en septiembre de 2021, tras la derrota en las PASO legislativas, el mercedino inició la ola de renuncias públicas que forzaron al mandatario a negociar cambios en su Gabinete.

La foto con los gobernadores, un acuerdo internacional y la importancia del agua

Cerca del titular de Interior enmarcaron el encuentro de este lunes por la tarde como parte del trabajo de gestión que se viene haciendo desde la cartera. Tanto en general a lo que se hace desde diciembre de 2019 así como en particular a lo vinculado al trabajo sobre el manejo del agua, por el que incluso el año pasado De Pedro realizó un viaje con 10 mandatarios a Israel, país es pionero en la materia. A partir de ahora se implementará en 7 provincias argentinas el acuerdo para formar profesionales locales en el tema hídrico y responder así, a través de la capacitación, a las necesidades de las distintas jurisdicciones.

En horas de la tarde

Ayer a la tarde, en la cúpula del CCK De Pedro estuvo acompañado por su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Los gobernadores que dieron el presente fueron el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Formosa, Gildo Insfran; la de Río Negro, Arabela Carreras; el de Santa Fe, Omar Perotti; el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de San Juan, Sergio Uñac y el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga.

Del encuentro también formaron parte el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el Secretario General del CFI, Ignacio Lamothe; el presidente de Mekorot, Jitzhak Aharanovich; el coordinador de Proyectos Especiales Internacionales de Mekorot, Diego Berger y el exministro Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez.