Walas, un rockero suelto en el Ópera: cómo aceptó ser parte de El Principito

“Yo hice una peregrinación al lugar en el que Antoine de Saint-Exupery, el autor de El Principito, vivió en Argentina. Él era aviador, estuvo sobrevolando la Patagonia y en un momento de su paso por nuestro país, paró en el Viejo Hotel de Ostende. Y allí fui especialmente hace muchos años sin saber que iba a terminar formando parte de una versión teatral de El Principito, tan importante y en calle Corrientes”.

Walas recibe a Teleshow después de la función, en una sala ubicada en el sótano del Teatro Ópera y casi sin querer, en medio de su fascinante verborragia, suelta la anécdota que explica todo. El hombre nacido como Guillermo Cidade, pionero y leyenda del skate en Argentina, figura clave del rock alternativo como fundador y líder de Massacre, acaba de lucirse con su personaje del Rey en el viaje musical que comanda Juan Carlos Baglietto basado en el clásico literario de todos los tiempos. Una historia de sensibilidades, viajes interplanetarios, vidas conflictuadas y existencialismo al límite que bien podría ser parte del imaginario de su banda de toda la vida. Y donde encarna un papel que parece hecho a su medida.

El cantante recibió la propuesta con algo de sorpresa. Con casi 40 años al frente de Massacre, la pensó en profundidad, analizando las variables. Primero, que no coincidiera con la agenda de la banda, ya que estaba por sacar su nuevo disco de estudio. Una vez sorteada esa barrera, puso a prueba su prejuicio rockero. “Me cuestioné si mis ídolos harían esto. Y sí, seguramente lo harían. Lo han hecho Elton John y Alice Cooper. Y estoy seguro que Perry Farrell y Dave Grohl lo harían también”, dice, a modo de convencimiento.

Como ese frontman “único e irrepetible”, como se ha definido en alguna oportunidad, Walas lleva una vida transitando escenarios, marcando el camino del skate punk y abriéndose paso desde lo subterráneo hasta irrumpir en el mainstream para no bajarse más. En esa visibilidad, y en plena vigencia con su grupo, recibió el llamado para debutar en un musical. “Me convocaron por haberme visto como un personaje dentro del rock”, interpreta. El libro, la música, el vestuario y la canción formaron un cóctel irresistible.

El rocker Walas transita con naturalidad este alter ego en el universo del musical, que sin embargo supone unas cuantas diferencias con su oficio principal. Al frente de su banda, domina el escenario, soporta el peso del show -y en cierta manera del grupo-, habla e improvisa entre tema y tema. La luz cenital lo persigue y los ojos del público se posan sobre él la mayoría del tiempo. Pero esto es diferente. Tiene que condensar toda esa energía en un cuadro, y las miradas se reparten entre el Aviador de Baglietto y El Principito de Luis Rodríguez Echeverría.

“Para mí es una novedad ceñirme a la métrica, es increíble porque es parar, cantar, parar, hablar, bailar, seguir cantando”, describe sobre este rol que lo limita, algo a lo que tampoco está acostumbrado. “Estás como encorsetado a un guion, a la música incidental, pendiente de cada compás y lo estoy empezando a disfrutar. Las primeras funciones me daba nervios y me costaba, porque tenía que pensar muchas cosas. Y ahora me doy cuenta que me gusta cada vez más, me bajo del escenario contento, siempre con una sonrisa”. Y con ese semblante se presta a este mano a mano.