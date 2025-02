Waldo Wolff alertó sobre la suba de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires

La inseguridad en el Conurbano bonaerense se agrava y repercute en la Ciudad de Buenos Aires, según advirtió hoy el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien destacó el aumento de ataques a policías que residen en la provincia.

“Vengo diciendo hace mucho tiempo el incremento de los ataques en el Conurbano a la policía de la ciudad que vive en la provincia. No en tanto y en cuanto su condición de policía, sino como bonaerenses”, aseguró durante una entrevista con LM+.

De acuerdo con el funcionario, unos 20.000 agentes de la Policía de la Ciudad viven en el Conurbano y deben desplazarse diariamente a sus puestos de trabajo en la Capital Federal. Esta población, según Wolff, es un indicador claro del deterioro de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. “Tuvimos 98 enfrentamientos a mano armada en 2023. Eso es, o que sacaron su arma para disparar o que alguien les disparó. Esta cifra es innegable porque, a diferencia de otros delitos que no se denuncian, los policías tienen la obligación legal de informarle a su superior y de denunciarlo en la comisaría jurisdiccional”, explicó.

Los datos, según el ministro, muestran un incremento constante de la violencia en el Conurbano. “En 2023, un ataque cada tres días sufrían estos bonaerenses, por su condición de bonaerenses. En 2024, 176 ataques. Lo mismo, la misma población. Uno cada dos días. Y en lo que va del 2025, ya llevamos más de uno por día, 41 ataques a mano armada”, detalló.

El impacto de la

inseguridad en la Ciudad

Wolff subrayó que el problema de la violencia no se limita a la provincia de Buenos Aires, sino que afecta a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyendo la Ciudad.

“Hace meses que estamos diciendo, señores, hay un problema en el conurbano que nos repercute a todos, a los que interactuamos entre ciudad y provincia, y a los partidos de la provincia que lindan la ciudad”, dijo Wolff al hacer alusión a “Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, Avellaneda, San Martín”, que repercute en las comunas que lindan con esos partidos”.

El ministro porteño advirtió que el crecimiento del delito se sintió con fuerza durante el mes de enero, que “fue el gran tema del verano”. Y agregó: “Nosotros dispuestos a trabajar, como usted decía, la ciudad de Buenos Aires no está separada por la provincia, ni por una cordillera, ni por un océano”.

Para el funcionario, es necesario reconocer la gravedad de la situación y coordinar estrategias conjuntas entre la Ciudad y la provincia. “El jefe de Gobierno Jorge Macri habló hace un mes, aproximadamente, con el gobernador Axel Kicillof, manifestándole esta preocupación. A raíz de eso, me ordenó reunirme con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”, explicó Wolff. Según relató, ese encuentro se realizó en Puente 12, en La Matanza, una de las sedes del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El ministro también destacó la creciente cantidad de policías asesinados en cumplimiento del deber. “Yo siempre digo, vengo repitiendo de manera triste, que no hay antecedente de un ministro, yo llevo 14 meses de ministro, que haya estado en seis entierros de policías”, lamentó.

El caso más reciente que mencionó fue el del oficial Brian Coria, asesinado en enero cuando delincuentes le dispararon por la espalda para robarle la moto. “El último fue Coria, aquel que le dispararon por la espalda, recordarán ustedes”, señaló Wolff. También mencionó otros hechos de alto impacto que marcaron el verano: .Hilda, la mujer asesinada en San Justo arriba de un colectivo

“Estamos hablando de un problema sistémico de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que falta una coordinación porque el AMBA es un problema común, no se puede rescindir a la Ciudad de Buenos Aires y viceversa de la provincia”, aseguró el ministro.

Según las estadísticas de robos cometidos en 2024 en Argentina, dadas a conocer por el Ministerio de Seguridad Nacional, la provincia de Buenos Aires registró la mayor cantidad de hechos denunciados: 128.477, un aumento del 18% respecto a 2023, cuando se registraron 107.769. Estos delitos excluyen lesiones y muertes.

Si bien Wolff evitó confrontaciones directas con la gestión de Kicillof, insistió en la necesidad de actuar en conjunto. “Cada uno ocupa el lugar que le toca y en ese rol tiene que desempeñarse. Yo estoy para solucionarle los temas a la gente”, respondió.

Según el funcionario, parte del trabajo en conjunto debe incluir medidas concretas como el mapeo del delito en ambos lados de la General Paz, operativos compartidos y retención de bandas criminales que operan en ambas jurisdicciones. “Mínimamente tenemos que identificar el mapa del delito de un lado o del otro, hacer retenes compartidos de un lado o del otro, compartir investigaciones criminales, porque las bandas generalmente son mixtas, entran y salen, tienen algún pariente en una jurisdicción, algún aguantadero en otro”, explicó.

Para Wolff, si bien el problema de la inseguridad es reconocido ahora por las autoridades provinciales, la respuesta fue tardía. “Yo digo para dejar en claro que lo primero que hay que hacer para resolver el problema de la gente es reconocerlo. Y no hay nada para celebrar acá, pero usted recordará que al principio decía no, la posición de Wolff es política, es electoral. Bueno, la verdad que los seis policías caídos en cumplimiento del deber y los 41 policías bonaerenses que recibieron disparos no es una sensación. Y lo que le pasa a los bonaerenses tampoco”, enfatizó.

Con un aumento sostenido de la violencia en el Conurbano, la presión sobre las autoridades locales crece. Wolff insistió en la necesidad de respuestas concretas: “Por lo menos han reconocido lo que ya no se puede ocultar más. Hay un problema de inseguridad, bien lo sabemos, lo contamos todos los días”.

Piden informes en la Legislatura por la compra de instrumentos musicales para la Policía

El senador provincial Ariel Bordaisco (UCR-Cambio Federal) presentó un pedido de informes en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para exigir explicaciones sobre una reciente compra realizada por el gobierno de Axel Kicillof. El legislador cuestionó la asignación de casi 100 millones de pesos en instrumentos musicales destinados a la Agrupación Sinfónica de la Policía Bonaerense en medio de una creciente ola de inseguridad.

Bordaisco señaló que, si bien apoya las gestiones del gobernador para reclamar fondos a Javier Milei, considera inaceptable que los recursos disponibles se destinen a proyectos que no responden a las principales preocupaciones de los bonaerenses, como la seguridad.

El pedido de informes incluye varias demandas de aclaraciones, como el criterio detrás de esta erogación, el estado actual de la agrupación sinfónica, si se realizaron comparaciones de precios antes de la compra y la frecuencia con la que la agrupación lleva a cabo actividades. Además, Bordaisco subrayó que, si bien reconoce el valor de la labor cultural de la agrupación musical, lo urgente es reforzar las políticas de seguridad y dotar a la policía de herramientas efectivas para enfrentar la creciente delincuencia.

Bordaisco destacó que, en este contexto, resulta fundamental revisar las prioridades del gobierno provincial, particularmente en lo que respecta a la asignación de recursos del Ministerio de Seguridad. Si bien la misión de la Agrupación Sinfónica de la Policía Bonaerense es promover la música y generar lazos con la comunidad a través de eventos culturales, el senador cuestionó si es apropiado destinar fondos públicos a este fin mientras persiste la crisis de inseguridad en la provincia.