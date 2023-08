Waldo Wolff: «En Formosa no hay libertad plena»

El exdiputado nacional y actual precandidato Parlamentario Nacional y secretario de asuntos públicos de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff visitó nuestra provincia y dialogó con el programa Expres en Radio de diferentes temas entre ellos de la realidad de los formoseños donde indicó que en Formosa no hay libertad plena.

«Vine a Formosa como vocero de Horacio (Rodríguez Larreta), vine a acompañar a los candidatos de él en Formosa, además yo también soy precandidato al Parlasur nacional, en esa candidatura estamos junto a Lilita (Carrió), la verdad es que para mi es un verdadero orgullo, porque ella es un icono de la política», comenzó diciendo Wolff.

«Debemos decir que ahora el kirchnerismo esta muy debilitado, pero ella tuvo las agallas para denunciarlos en el año 2008 y muchas de las causas por las que hoy esta siendo condenada Cristina (Fernández de Kirchner), entre ellas la de Vialidad, fueron hechas por la Coalición Cívica con Lilita a la cabeza», añadió.

Causa Formosa

Consultado acerca del porqué vino en plena pandemia a la provincia de Formosa, explicó «vine la primera vez con Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica. Es bueno que sepan que yo abrazo estas causas, yo presido una ONG que lucha por la democracia en la región y esta muy fuertemente ligada a los casos de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Nosotros denunciamos a (Nicolás) Maduro cuando iba a venir a Argentina en el mes de enero o febrero, la causa penal la hice yo y este no se animó a venir».

«Mi padre fue un inmigrante alemán que escapó del holocausto y en mi casa siempre se han activado todas estas cuestiones de defensa de las instituciones de la democracia y derechos humanos y hay que decir que en Formosa no hay democracia plena y en la pandemia quedó muy sobre la mesa y este era un momento para venir, era una locura lo que estaba pasando porque en todo el país la gente circulaba con total normalidad y acá no porque es un mundo aparte dentro de Argentina, a los que veníamos nos acusaban de querer matar a los formoseños», acotó.

«La verdad que en Formosa hubo tristemente el mismo índice de muertos que en el resto del país porque el coronavirus por mas que uno ponga una valla en Clorinda cruzaba igual y por más que haya un río entre Formosa y Paraguay igual cruzaba. Esto solo tenia que ver con restricciones a las libertades. Hubo solo dos provincias que fueron más aperturistas Mendoza y Buenos Aires, pero al final de la pandemia el número de nuestros fue el mismo, así que esto es para la libertad», explicó.

Triunfo de Insfrán

En relación al triunfo de Insfrán en las últimas elecciones, señaló «la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando hay más de dos reelecciones deja de haber una democracia plena y hay que decir también que no están en igual de condiciones, recorrimos con Gabriela Neme algunos distritos y veíamos a algunos con solo una camioneta y un equipo de sonido y ese debe competir contra una estructura mucho más grande y poderosa. En ningún país donde hay democracias plenas hay reelecciones indefinidas porque justamente cuando uno se queda empieza a ser dueño del Estado».

Lote 111 y 110

El precandidato a Parlamentario del Mercosur visitó los barrios Lote 110 y 111 y aseveró «nunca había visto algo así, a la gente le dan una casilla de 4×3 con un baño afuera, ahí duermen 8 a 10 personas y no les dan un título de propiedad, ahí gana Insfrán porque si pierde le sacan la casilla, eso no es democracia, es esclavitud».

«Ustedes acá en Formosa tienen esclavitud. Yo he recorrido mucho Argentina, miren que yo soy un «pituquito de la Recoleta» y conozco esta provincia mucho menos que los formoseños, pero debo ser de los porteños que mejor conoce este lugar porque en los últimos 2 años he venido unas 8 veces a hacer política, a caminar y estar al lado de cada uno de los vecinos, nunca vi algo así que tengan a la gente en una casilla sin título de propiedad y se la puedan sacar cuando quieren y quien sea, eso es esclavitud», dijo.

«No tienen libertad porque llega a perder Insfrán en ese barrio y le sacan la casa donde viven con sus hijos, entonces hay que decir que acá no hay una democracia plena y para que haya esto debe haber elecciones, pero con eso solo no alcanza. «Lo que vi en el Lote 111, personas viviendo en una vivienda, eso es violación de los derechos humanos y miren que he recorrido el país» manifestó.

Por último y en relación al pedido realizado en la Corte para frenar la reelección de Insfrán, el exdiputado indicó «estas cosas empiezan y hay que empujarlas. Yo tengo expectativas de que la Corte se expida porque esto es un tema político y cuando un Gobierno gane con un sesgo más democrático seguro la Corte se va a expedir porque Formosa se merece una democracia plena».