Wanda adelantó su nueva canción con un video de los graffitis en su Lamborghini rosa

Tiempo atrás, Wanda Nara lanzó su carrera como cantante, con cuatro temas bajo son nombre. Sus fans, pendientes de cómo sigue esta etapa de su vida y finalmente la empresaria adelanto un poco del nuevo tema que lanzara, pero la letra se perdió con el contundente gesto contra Mauro Icardi.

Mientras se encuentra de vacaciones en Milán, la cantante de “Bad Bitch” mostró un poco de la nueva canción que va a lanzar. Con un ritmo electro pop se la escucha decir varias veces la palabra tóxica, de lo que se la acusó en varias ocasiones. Como si esto fuera poco, eligió promocionarla con su Lamborghini de color rosa.

En el estacionamiento de su departamento en la ciudad italiana, se la puede ver escribiendo sobre el automóvil con un aerosol de color negro. La palabra tóxica de un lado, su nombre del otro y en el capo Milano y una vez que terminó de pintarrajear el vehículo se fue manejando. “Tóxica. Próximamente”; fue todo lo que escribió en el pie del video que rapidamente se llenó de “me gustas” y de comentarios.

Todo el corto que compartió con sus 17 millones de seguidores está plagado de significados: se la acusó de tóxica en múltiples ocasiones, Milán es la ciudad en la que vivieron durante años junto a sus dos hijas y los tres hijos de Nara con Maxi López, el auto en realidad fue un regalo que recibió Icardi por parte del Inter años atrás.

Este Lamborghini está cargado de historia para la pareja. Tasado originalmente en casi 300 mil dólares años atrás, fue adquirido por el delantero cuando aún vestía la camiseta del Inter. Era 2016, el matrimonio brillaba en Italia y la pareja posaba para las redes como un símbolo de lujo, éxito y unidad. “Dado que vivimos rodeados de estos colores, que llevamos adentro de nosotros, nos hemos regalado esta nueva Lamborghini Huracan Spyder”, había escrito Icardi entonces, cuando iba camino a convertirse en ídolo del equipo nerazzurri. Una década después, ese mismo auto volvió a escena, ahora conducido por Wanda y ploteado de un rosa chicle que convirtió el descapotable en un manifiesto.

El Huracán Spyder, sin techo rígido, cuenta con un sistema que cubre su interior en apenas 17 segundos, siempre que no supere los 50 km/h. Su diseño fue meticulosamente calibrado en túnel de viento, permitiéndole a Lamborghini mejorar en un 50% la carga aerodinámica respecto a su antecesor, el Gallardo. No es solo un capricho de la velocidad, sino una joya de ingeniería. “Diseñado para cortar el aire y fusionarse con el cielo”, lo definen sus creadores. Un modelo para quienes no buscan pasar desapercibidos, ni en las pistas ni en los titulares.

Pero lo que convierte a este auto en una pieza cargada de simbolismo no es solo su performance técnica, sino su historia. Icardi lo utilizó durante años como vehículo personal, tanto en Milán como en París, a donde lo trasladó al fichar por el PSG. En 2021, la empresaria volvió a subirse al descapotable para pasear a nada menos que Susana Giménez por la Ciudad Luz, en una entrevista que se dio tras el escándalo con la China Suárez, conocido popularmente como Wandagate. Sí, la misma en la que el futbolista con un semblante algo errático irrumpió al final. Para entonces, el Huracán ya había dejado de ser solo un auto: era el testimonio rodante de una relación que supo reinar en las redes y que se empezaba a despedazar.

La primera vez que se lo vio con su nuevo color fue en la audiencia de divorcio, donde la conductora de Bake Off Famosos lo usó para hacer un statment en contra de su expareja y padre de sus dos hijas, dándole al futbolista donde más le duele.