Wanda Nara anunció su separación definitiva tras confirmar el encuentro de Mauro Icardi y la China

La empresaria viajó desde París a Milán en medio de un nuevo escándalo: “No quiero saber nada más”.

Dijo basta por segunda vez en tres semanas. Al menos de manera pública. En privado -ya lo contó en su carta abierta- le pidió el divorcio todos los días desde que se desató el escándalo, hasta que decidió perdonarlo. Sin embargo, un nuevo episodio la hizo cambiar de opinión y abandonar la casa familiar de la misma manera que lo hizo aquel fin de semana en que descubrió mensajes entre su marido, Mauro Icardi, y Eugenia China Suárez, quien por aquellos días estaba en España filmando una película.

Un mail con datos del encuentro entre el futbolista y la actriz en París provocaron un nuevo enojo de Wanda Nara. Es que hasta ese momento, el jugador del PSG le había asegurado a su esposa que solo habían sido mensajes y llamadas, que no se habían visto jamás. Pero le contaron tantos detalles que hasta la empresaria cree que quien le escribió fue alguien del propio entorno de la China.

La información la dio este miércoles Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana. Fue luego de que Wanda mostrara en sus redes sociales que había volado hacia Milán (Italia): se está quedando en el departamento en el el que vivían antes de que su esposo fuera transferido al club francés y viajó junto a su equipo de estilismo. En tanto, sus hijos mayores -Valentino, Constantino y Benedicto- están de vacaciones con Maxi López; mientras que Francesca e Isabella se quedaron en París junto a Icardi.

“Wanda está destrozada”, aseguró la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito por El Trece y luego leyó un mensaje que le envió esta mañana (hora de Argentina) en el que confirma su nueva separación de Mauro Icardi: “Estoy bien, sola, trabajando. Y no quiero saber nada más de nada”.

Mientras tanto, la modelo muestra en sus redes sociales que está trabajando en campañas fotográficas y cumpliendo con compromisos laborales. Es por eso que viajó acompañada por su equipo de estilismo liderado por Kennys Palacios, quien por estos días, además, se convirtió en su amigo confidente y quien la contuvo en plena separación cuando descubrió el vínculo entre su marido y la China Suárez.

Yanina Latorre también le preguntó por qué decidió eliminar la carta abierta que había posteado el 25 de octubre cuando contó que había perdonado a Icardi. “Por todo lo que está pasando”, respondió la empresaria explicando el contexto de la nueva crisis de pareja luego de haberse enterado del encuentro del futbolista con la actriz en París que habría tenido lugar el fin de semana en que ella viajó con su hermana Zaira con Milán a la Semana de la Moda. Por caso, dicen que Jakob Von Plessen -pareja de la modelo- habría sido cómplice de su cuñado y estaba al tanto de todo.

“Yo no tengo la culpa de que ella haya venido”, habría sido la respuesta de Icardi a Wanda sobre el viaje de la China a la capital francesa. Según la información a la que tuvo acceso la esposa de Diego Latorre, el futbolista -que ya se mensajeaba con la ex Casi Ángeles- estaba concentrando cuando se enteró que la actriz estaba allí. “Ella estaba en un hotel y le pidió la camiseta rosa del PSG”, aseguró Yanina y agregó: “Él (por Icardi) va a decir que no, pero para mí se la llevó, se la engrapó”.

La panelista de LAM contó que estaba todo bien entre Wanda Nara y Mauro Icardi y que cuando ellos volvieron a postear imágenes de su posterior reconciliación, otra vez en la rutina de pareja, románticos posteos y demás, alguien se contactó con la empresaria para contarle del supuesto encuentro de su marido con la actriz.

“La volvieron loca con toda esta data”, aseguró Latorre quien además agregó que no fue el jugador quien pagó el pasaje de la China a París sino que especulan que pudo haber sido ella misma quien lo abonó o bien un amigo de él. “Wanda maneja la guita”, dijo sobre la economía familiar. De manera tal que, de haber sido así, se hubiera enterado.

Por otro lado, Wanda Nara se prepara para volver a París ya que el 18 de noviembre llega Susana Giménez para grabar un especial durante tres o cuatro días en el cual la empresaria dará una entrevista sola, sin su marido. “Ni loca”, respondió cuando Yanina le consultó sobre la posibilidad de que Mauro Icardi también salga en cámara. Además, la conductora regresaría a la capital francesa para celebrar Año Nuevo juntas.

En tanto, Telefe le hizo una propuesta laboral a Wanda Nara: conducir un programa junto a Marley. “Lo está pasando”, dijo Yanina Latorre.

