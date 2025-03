Wanda Nara compartió las primeras imágenes luego de su cirugía durante su viaje a Paraguay

Wanda Nara volvió a ser protagonista en las redes sociales tras su reciente intervención quirúrgica, mostrando su figura renovada en las primeras imágenes que compartió desde Paraguay. La empresaria, que fue el blanco de la semana tras la confirmación de su divorcio de Mauro Icardi y una supuesta ruptura con L-Gante, regresó con un nuevo look que no pasó desapercibido.

Fue en distintas fotos publicadas en sus historias de Instagram donde Wanda mostró su nueva figura. Acompañada por su amiga, la mediática posaba frente a la cámara con una faja postoperatoria, típica en los procedimientos estéticos para ayudar en la recuperación. A pesar de que su outfit estaba cuidadosamente elegido, la faja, visible bajo su ropa, llamó la atención y dejó claro que aún se encontraba en el proceso de recuperación.

En las imágenes, se puede ver a Wanda luciendo una figura más estilizada, y la forma en la que posó frente a la cámara destacó ciertos cambios. Su cuerpo mostró lo que muchos, a través de las redes sociales, interpretaron como una reducción de busto.

Los rumores detrás de la

cirugía: estética o salud

La intervención de Wanda Nara generó controversia, sobre todo por los rumores que rápidamente comenzaron a circular en los medios. Mientras algunos especulaban que se trataba de una operación estética motivada por razones personales, otros indicaron que la cirugía podría estar relacionada con la salud de la conductora, que padece leucemia. Ante los comentarios, el abogado de Wanda, Nicolás Payarola, fue quien aclaró la situación.

Según afirmó el letrado, la intervención fue “necesaria” y estaba mínimamente vinculada a la leucemia que Wanda padece. Además, explicó que la cirugía fue decidida en el último momento y que, aunque existieron factores estéticos en el procedimiento, también hubo motivos médicos que llevaron a su realización.

Por su parte, la periodista Yanina Latorre, en su nuevo programa, Sálvese quien pueda (América TV), donde desarrolla el rol de conductora, fue más directa. “Lo cierto es que Wanda se hizo una cirugía estética; se achicó las lolas”, comentó, dejando entrever que los cambios no solo fueron una cuestión de salud, sino que también respondieron a la voluntad de la mediática de ajustar su imagen física. Latorre agregó que Wanda aprovechó un encapsulamiento con sangre en el pecho, para realizarse este procedimiento estético de reducción mamaria.

La relación de Wanda Nara

y L-Gante: ¿Cómo sigue?

El viernes pasado, la conductora había tomado la decisión de cancelar una serie de apariciones públicas que tenía programada, argumentando que quería pasar tiempo con sus cinco hijos tras la situación que vivieron en Avenida del Libertador. Sin embargo, lo que parecía un distanciamiento definitivo pronto se desvaneció.

A través de sus redes sociales, Nara subió un video que dejaba claro que la situación no estaba tan definida como muchos pensaban. En el corto clip, ella se muestra saliendo del ascensor de su edificio, con una valija y un bolso de mano de la marca Louis Vuitton, acompañada de un conjunto de ropa deportiva: un jogging negro, una camiseta con el nombre de su primera canción, una gorra de béisbol y unos anteojos oscuros. Un look que rápidamente fue comentado por sus seguidores.

Minutos después, L-Gante también recurrió a sus redes para aclarar la situación. Desde un avión privado, en un tono relajado y cercano, compartió una storie que dejaba en evidencia que los rumores de separación no eran del todo ciertos. En el video, se ve a Kennys Palacios, el estilista y amigo cercano de Wanda, sentado en los primeros asientos de la aeronave, mientras el cantante, cámara en mano, se dirige a la figura de su novia: “Miren lo que me encontré por aquí”.

Este intercambio en redes sociales, parece ser un claro mensaje para quienes especulaban sobre una ruptura. A pesar de las tensiones y las controversias, la pareja continúa con sus compromisos laborales en conjunto, y su último viaje a Asunción, Paraguay, parece ser una reafirmación pública de que, al menos por ahora, su relación sigue adelante y es la primera vez que se muestran juntos en semanas. Allí participarán de un festival de cumbia junto a Los Ángeles Azules, Jambao, Talento de Barrio y otros artistas del género.