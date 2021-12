Wanda Nara compartió un video privado que le mandó Susana Giménez

Compartir

Aunque, supuestamente, ya volvió la calma al matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, las esquirlas del escándalo que se desató luego del affaire del futbolista con Eugenia La China Suárez siguen generando noticias. Días atrás, sin ir más lejos, se empezó a hablar de una supuesta pelea entre la empresaria y Susana Giménez, ya que según se dijo la diva no habría quedado muy conforma con la entrevista que le fue a hacer a la pareja a París y por la cual habrían pagado una abultada suma de dinero. Sin embargo, fiel a su estilo, la esposa del jugador del PSG lo desmintió a través de sus redes sociales.

“Están diciendo que me estoy peleando con Susana. ¡Nada más alejado de la realidad! Es más: me invitó a pasar las fiestas en su casa. Y me dejó un mensaje que yo no sé si publicarlo o no….Le quiero preguntar. Pero, si le pregunto, capaz que me dice que no…Y lo quiero mostrar porque, te juro, me pareció tan tierna”, comenzó diciendo Wanda en una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

Y luego dio detalles del mensaje que le envió la diva antes de regresar a la Argentina. “Se fue y me mandó un videíto que alguien le grabó. Y es muy tierna. Lo voy a poner a continuación”, dijo dejando en claro que poco le importaba exponer a la Giménez con una grabación hecha solo para el ámbito privado. Y, para que tampoco se siguiera especulando con un supuesto enojo de su parte con alguna pregunta de la diva, agregó: “A Susana la amo, es como que es parte de mi familia. O sea, es mi conductora favorita. Ella y Marcelo Tinelli como sector masculino”.

Así las cosas, la empresaria publicó un video en el que se puede ver a Susana vestida de negro y con anteojos oscuros, sentada en la cama del hotel dónde había estado alojada en la capital francesa, adonde fue a grabar el especial que se vio en un adelanto por Telefe y en su versión completa por Paramount +.”Wanda, besos mi amor….Me estoy preparando, ya partimos al aeropuerto en un ratito. Besos a toda la familia, a tus hijos que son un sueño. Yo he recibido un mensaje de Isabella, que estaba cantando ‘Hola Susana’. La amo, son un sueño. Decile que es divina. Y la otra (Francesca) patinando en el parquet francés, quedaba bárbaro también…”, dijo a diva con una carcajada, en un mensaje que claramente tenía cómo única destinataria a Nara. Y cerro el video con un sentido saludo: “Bueno, te quiero. Chau mi amor”.

Cabe recordar que en el reportaje promocionado como “la nota del año”, Wanda rompió el silencio luego de la crisis de pareja que se desató cuando ella descubrió llamativos mensajes entre Icardi y la ex Teen Angels. “Otra familia que te cargaste por zorra”, fue el contundente descargo que hizo la empresaria en sus redes al descubrir el engaño, generando que todos los dedos señalaran a la China. Sin embargo, luego de reconciliarse con el padre de sus hijas menores, aprovechó la entrevista con la Giménez para pedir disculpas por el exabrupto y reconocer que había tenido una actitud “machista” al responsabilizar a la actriz en lugar de apuntar contra su marido.

