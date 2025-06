Wanda Nara continúa atrincherada y recibió una intimación de la Justicia

Lo que tenía todas las chances de convertirse en un viernes en familia, luego de que el juez Hagopian le diera autorización a Mauro Icardi para pasar una semana junto a las dos pequeñas que tiene con Wanda Nara. Sin embargo, toda la situación se torció, Wanda se niega a entregar a las niñas, la policía se hizo presente en el domicilio y el juez llegó a su límite.

La presencia de la policía tuvo un objetivo: entregar la intimación del juez a la conductora, en la que le pide entregar a las nenas a su padre y deje que la situación se tranquilice de una vez por todas. El juzgado civil 106 fue el encargado de emitir la orden.

“En atención a lo solicitado en el escrito a despacho y siendo pasadas las 11 horas, se hace saber que según se ha efectivizado la entrega de las niñas a su padre, que debía realizarse a las 11 horas del día de hoy, cautelarmente, intérmese a disposición de Sra. Wanda Solange Nara a dar inmediatamente estricto cumplimiento a la entrega y comunicación paterno filial determinadas judicialmente el día de ayer“, comienza el comunicado emitido hace tan solo unas horas.

Y sigue: ”Bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de disponer en el día de la fecha la intervención de la fuerza pública, con personal femenino no uniformado, con facultades de ingresar a la vivienda, violentando en su caso cerraduras y también de requerir presencia del SAME de resultar necesario. A este solo efecto se habilitan días y horarios“.

A las 15:46, dos patrulleros, con tres policías varones, aparecieron en el barrio de Núñez con el uniforme completo, papeles en la mano, que podrían ser la intimación del juez para que Wanda entregue a las niñas y sé las dé a Mauro. Al ingresar en la propiedad se reunieron con la seguridad propia del lugar y bajaron al primer subsuelo para estar con el deportista, según contó Martín Candalaf.

Estos no fueron los únicos que llegaron, sino que también llegó un móvil de la superintendencia de violencia de familiar de género. Que alrededor de las 17 horas, tres agentes vestidos de civil ingresaron al edificio, se quedaron en la entrada del mismo, detrás de las rejas, el comisario recibió una llamada telefónica y luego el jefe de seguridad del Chateau se reunió con ellos para hablar

Hay varias versiones sobre lo que sucede en el edificio. “Llegó Mauro, se quedó abajo y subió la licenciada Fernanda Mattera a retirar a las nenas. No hubo contacto entre Mauro y Wanda o Elba y Wanda, para evitar cualquier tipo de problema. Sube la del Ministerio y cuando sube las nenas no quieren ir con el padre y le dicen a la licenciada que no querían saber nada”, detalló Ángel de Brito.

Y siguió: “Estaban con las cuatro mochilas para llevarse, con los bolsos con todo y Wanda se iba mañana a Miami, viaje suspendido. La que más se resiste es la mayor de las nenas, que no quiere saber nada, la menor se puso a llorar y dijo que no quería ir”.

Ante esta negativa, la mayor comenzó a dar sus argumentos: “Cuanta que cuando fue aquella vez, cuando estaba el asado en la mansión de los sueños y que se escondieron para hacer la videollamada del Ministerio, cuenta que la obligaron a mentir, a decir que estaba sola con papá y había un montón de gente. Después dice ‘No siento que sea mi casa porque el peluquero de la China duerme en mi cama’, ‘No quiero estar con toda esa gente’, ‘Yo no quiero convivir con toda esta gente’”.

Por otro lado, en Intrusos (América TV), Karina Iavícoli relató: “Está en el segundo subsuelo, enardecido, enojado porque se quiere llevar a sus hijas, siente que pierde el tiempo. Está acompañado por la doctora Marcovecchio. Está esperando que se las entregue la mamá. Me contaron que las nenas están muy ansiosas por irse con el papá estos días”. En el mismo programa, Paula Varela agregó: “Me cuentan que hay dos versiones, de un lado quieren instalar que las nenas no quieren ir porque tienen miedo y quiero cuidar todo esto de que Mauro no se las llevé porque cuando Mauro las tiene que devolver tiene le viaje pegado, entonces tienen miedo de que este estos siete días y que se las llevé”.

Y siguió: “Hay una charla con Mattera, qué más o menos eran 45 minutos, que les contaba que iban a hacer, a quién iban a ver, como iban a ser los días con su papá para darle tranquilidad. Ahora Wanda por el horario dice ‘Les doy de comer’, se está estirando todo el tiempo”. Sobre la segunda versión agregó: “Me dicen que Wanda hizo las mochilas anoche, quiere que se vaya, de hecho ella viaja hoy al Mundial de Clubes”.

El tema no terminó allí. “Wanda está haciendo un teatro tremendo. Mattera y Elba Marcovecchio subieron al departamento, están grabando absolutamente todo y va más a favor de Mauro y la restitución internacional. Por eso estaría Lara Piro abajo con Mauro, para que no cometa ningún problema”, siguió contando Varela y Iavícoli sumó: “Wanda está llorando. No quiere dejar ir a las hijas. Me lo describe como que se vive un circo dentro del departamento”.

Lo que quedó claro es que en esta ocasión Icardi, a diferencia de la última vez que estuvo en el Chateau, no va a dejar el lugar sin sus hijas.