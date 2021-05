Wanda Nara fue censurada en Instagram y estalló de furia señalando a Sol Pérez

Compartir

Wanda Nara es seguida por más siete millones y medio de usuarios en su cuenta de Instagram. Allí suele compartir imágenes de su vida familiar junto a Mauro Icardi y sus cinco hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su actual pareja. También promociona sus actividades como empresaria. Y, cada tanto, publica alguna foto en la que deja en evidencia toda su sensualidad.

Sin embargo, por estos días la mediática se sorprendió al descubrir que la red social había borrado una de sus fotos por infringir sus “normas comunitarias”. Y le advertía que, si seguía subiendo imágenes de esas características, podría ser sancionada con la eliminación lisa y llana de su cuenta, lo que incluía sus publicaciones, archivo, mensajes y seguidores.

“Mi foto tenía casi 700 mil likes. Me la borraron por no seguir las reglas de Instagram. La pregunta es: ¿cuáles son las reglas? ¿Y si son para todos igual? Soy el único (emojie de una manzana) en Instagram?”, se preguntó visiblemente ofuscada. En la imagen censurada, se podía ver a Wanda en colaless y con una remera, posando frente a un espejo. Y la realidad es que el posteo no tenía nada ofensivo, salvo para alguien que no entienda que las nalgas son una parte más del cuerpo femenino.

Sabiendo que no es ni la primera ni la única famosa que se anima a mostrar sus curvas en las redes sociales, Wanda decidió traer como ejemplo a Sol Pérez, quien dicho sea de paso comenzó su carrera como La chica del clima a partir de sus jugadas fotos en redes sociales. “¿Pero si denuncia mi humilde (emojie de manzana) con el de @lasobrideprerez qué hacen? ¿Va presa? 2021″, escribió la mediática arrobando a la actual participante de Masterchef Celebrity. Y la conductora no dudó en responderle demostrando su complicidad y buena onda: “Mi amor, ese (emojie de durazno) hace mal a la salud”.

Fue entonces cuando Wanda decidió compartir el comentario de Sol, dando por cerrado el tema. Pero al rato decidió volver a publicar foto de la discordia en su feed, con una pequeña estrellita cubriendo sus glúteos y adjuntando un descargo preguntándose quién la habría denunciado. “Esta foto fue censurada. Los motivos los desconozco. ¿Quién fue? ¿Las mismas que luchamos por nuestros derechos, libertad e igualdad? ¿El mío no? ¿Y otros por qué sí? Estamos en 2021 o1810…Una bikini con remera es censura”, comenzó diciendo.

Y continuó dejando en claro su postura: “Sigo a mujeres con cuerpos espectaculares, las likeo y, muchas, veces las felicito por privado o públicamente. La envidia entre mujeres es una de las cosas más feas que nosotras mismas podemos hacernos (la agresividad, los comentarios, etc.). Empecemos a respetarnos entre nosotras para que nos respeten”.

Días atrás, la hermana de Zaira Nara había aprovechado la misma red social para promocionar un nuevo emprendimiento. ¿De qué se trata? De una línea de cosméticos similar a la que había lanzado hace dos años la ex conductora de Morfi bajo el nombre de Zaira Beauty “Tengo una base que es como un filtro de Instagram Wanda Nara a través de un vivo en el que presentó la preventa exclusiva de Wanda Nara Cosmet ics.

En ese mismo momento, la mujer de Icardi mostró uno a uno los productos: lipsticks de diferentes colores, corrector de ojeras, iluminador, máscara de pestañas y sombras. “Tienen tres y seis cuotas sin interés. ¡En pesos! Más no puedo hacer… Hice todo lo posible para que sean súper accesibles. Vayan ya a comprar”, alentó a sus seguidores la modelo y empresaria.

Y luego posteó: “No puedo estar más feliz. Después de tantos meses de probar y crear para ustedes, llega el día! Espero que les gusten tanto como a mi. Estoy feliz de apostar en mi país, aunque sean tiempos difíciles lo haría una y otra vez”. Cabe señalar que los productos promocionados por Wanda se fabrican en nuestro país, pero que en la página web que funciona como plataforma de venta también tiene precios en euros.

